Санкції проти Газпромбанку. Туреччина просить США зробити для неї виняток — Finance.ua

Санкції проти Газпромбанку. Туреччина просить США зробити для неї виняток Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Санкції проти Газпромбанку. Туреччина просить США зробити для неї виняток

Туреччина веде переговори зі США щодо пом’якшення режиму санкцій проти росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу.

Про це пише Bloomberg

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар наголосив: «Ми не зможемо платити росії… Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини». Він нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.

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росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році.

Загалом Туреччина значною мірою залежить від росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою росії атомну електростанцію. Туреччина та росія планують створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання нових підводних газопроводів.

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16 листопада 2024 року повідомлялося, що останній великий державний банк росії Газпромбанк, який має доступ до системи SWIFT та міжнародних валютних розрахунків, стане об’єктом нових санкцій США. Це третій за величиною активів банк у росії, який є основним хабом для газових розрахунків з Європою.

Угорщина, ще один великий імпортер російського газу, теж розкритикувала санкції США проти Газпромбанку, заявивши, що це ставить під загрозу її енергетичну безпеку. Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголосив, що країни регіону знайдуть спосіб забезпечити безперервність постачань.

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