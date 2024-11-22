«Газпромбанк» заговорив про перші проблеми за кордоном після нових санкцій США — Finance.ua

«Газпромбанк» заговорив про перші проблеми за кордоном після нових санкцій США Сьогодні 17:44 — Фондовий ринок

«Газпромбанк» заговорив про перші проблеми за кордоном після нових санкцій США

«Газпромбанк» попередив клієнтів, що через санкції США, введені щодо компанії, можливі проблеми в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном.

Про це пише російське видання Meduza з посиланням на заяву банку.

«З 21 листопада можуть спостерігатися складнощі в роботі карт платіжної системи UnionPay за кордоном. Якщо ви перебуваєте за кордоном, рекомендуємо використовувати готівкові кошти», — заявили в банку.

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Після введення санкцій «Газпромбанк» заявив, що обмеження Мінфіну США нібито не впливають на роботу компанії, а всі картки банку, зокрема іноземних платіжних систем, і далі працюватимуть «на всій території росії».

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США 21 листопада запровадило санкції проти Газпромбанку і ще близько 50 російських банків.

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Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти російського Газпромбанку. Банк, третій за величиною активів у росії, служить основним фінансовим хабом для отримання з Європи експортної виручки за російський газ. Цей банк єдиний із великих банків рф раніше не потрапляв під європейські санкції і зберігав доступ до SWIFT, але був під санкціями Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії.

«Ми цінуємо зусилля наших партнерів у посиленні та оновленні підходів до тиску на фінансовий сектор рф та бачимо дієвість вже накладених обмежень. Дякую нашим партнерам за те, що дослухались до наших пропозицій та аргументів. Дякую санкційній команді НБУ, уряду та Офісу Президента, яка не перестає шукати нові можливості для того, щоб перекрити повітря фінансовій гідрі росії та ускладнити кремлю фінансувати та оснащувати свою армію», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Економічна Правда За матеріалами:

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