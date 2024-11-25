Найбільші банки Китаю припинили видавати готівку з карт російського Газпромбанку — Finance.ua
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Найбільші банки Китаю припинили видавати готівку з карт російського Газпромбанку

Фондовий ринок
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Найбільші банки Китаю припинили видавати готівку з карт російського Газпромбанку
Найбільші банки Китаю припинили видавати готівку з карт російського Газпромбанку
У неділю, 24 листопада, найбільші банки Китаю припинили видачу готівки із карт платіжної системи UnionPay, емітовані російським Газпромбанком.
Про це йдеться у телеграм-каналі Astra.
російське державне інформагентство ТАСС повідомило, що у китайських банках Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank та Agricultural Bank of China тепер неможливо зняти готівку з карт Газпромбанку.
Зазначається, що це сталося після того, як Сполучені Штати раніше цього тижня ввели санкції проти фінансового сектору росії.
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Нагадаємо, 21 листопада Мінфін США ввів санкції проти більш ніж 50 російських банків, понад 40 реєстраторів цінних паперів та 15 фінансових чиновників. До списку санкцій потрапив, зокрема, Газпромбанк.
23 листопада банки Туреччини, ОАЕ, Таїланду та Угорщини припинили обслуговувати карти китайської платіжної системи UnionPay, емітовані російським Газпромбанком.
Раніше в лютому банкомати Австрії перестали видавати готівку власникам карток UnionPay російського Газпромбанку.
За матеріалами:
Укрінформ
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