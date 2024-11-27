Санкції проти російського «Газпромбанку»: в яких країнах припинили обслуговування карток — Finance.ua

Санкції проти російського «Газпромбанку»: в яких країнах припинили обслуговування карток Сьогодні 19:15 — Фінтех і Картки

Санкції проти російського «Газпромбанку»: в яких країнах припинили обслуговування карток

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського «Газпромбанку» та шести його іноземних дочірніх структур. Цей великий банк, незважаючи на повномасштабну війну, зберігав доступ до системи SWIFT і використовувався для платежів за російські енергоносії.

Про це пише «Слово і діло».

В Управлінні з контролю за іноземними активами США заявили, що «Газпромбанк» є активним учасником фінансування війни, у тому числі за рахунок того, що за його допомогою проводяться операції з купівлі військового обладнання, а також виплати військовим (зокрема, бойові премії та компенсації сім’ям).

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Раніше кілька інших країн, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Велику Британію, вже наклали санкції на «Газпромбанк». США утримувалися від цього кроку, щоби європейські країни могли розплачуватись за російський газ. Тепер ця необхідність не є такою критичною, оскільки Європа вже скоротила свою залежність і почала більше імпортувати зріджений природний газ зі Штатів.

Обмежувальні заходи забороняють «Газпромбанку» проводити фінансові операції у доларах. Співпрацювати з ним також буде ризиковано, оскільки це загрожує вторинними санкціями США.

Експерти, опитані Reuters , вважають, що нові санкції можуть перекрити єдиний спосіб для європейських клієнтів платити за російський газ, збільшити волатильність на російському валютному ринку та наблизити росію до орбіти Китаю.

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«Платежі за енергоресурси ЄС через „Газпромбанк“, швидше за все, стануть неможливими до кінця 2024 року», — вважають аналітики Sinara Investment Bank.

Аналітики Альфа-банку вважають, що санкції щодо «Газпромбанку» ускладнять фінансову взаємодію із російськими контрагентами, що може призвести до збільшення частки китайських компаній у зовнішній торгівлі країни. «У довгостроковій перспективі (нові санкції) можуть означати, що китайські компанії почнуть розглядати варіанти прямих інвестицій у російську економіку та економічна взаємодія росії з Китаєм стане тіснішою», — прогнозують вони.

«Існує ймовірність того, що через це (санкції. — Ред.) деякі транзакції можуть бути порушені, що може призвести до затримок і навіть скорочення поставок газу. „Газпромбанк“, як і раніше, відіграє важливу роль у обробці платежів за експорт російського газу до Європи», — сказала Bloomberg енергетичний стратег Rabobank Флоренс Шміт.

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Втім, незважаючи на майбутні складнощі, експерти не вважають, що ці санкції зможуть стати ударом по російській економіці.

«Санкції проти „Газпромбанку“ та інших російських банків можуть ускладнити продаж російської нафти, можливо, змусивши росіян вдатися до слабкіших валют (не долара, євро чи фунта) або навіть бартерних угод. Але вони навряд чи самі собою стануть нищівним ударом по російській економіці», — сказав Atlantic Council колишній координатор Держдепартаменту США з політики санкцій Деніел Фрід.

Після введення санкції у «Газпромбанку» попередили про «складності» з використанням їхніх карт UnionPay за кордоном. Наразі понад 20 країн світу припинили обслуговування цих карток.

Інфографіка: «Слово і діло»

Карти перестали обслуговуватися в Аргентині, В’єтнамі, Греції, Єгипті, Індії, Індонезії, Казахстані, Китаї, Камбоджі, Катарі, Марокко, Мексиці, Монголії, Німеччині, ОАЕ, ПАР, Південній Кореї, Таджикистані, Таїланді, Туреччині (країна, до речі веде переговори зі США про пом’якшення санкцій, щоб і далі платити росії за газ через «Газпромбанк»), Тунісі, Угорщині, Узбекистані та Японії.

При цьому в деяких країнах готівку не можна зняти навіть із банкоматів інших банків.

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