ЄС проводить зі США переговори про пом’якшення санкцій проти Газпромбанку — Finance.ua
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ЄС проводить зі США переговори про пом’якшення санкцій проти Газпромбанку

Фондовий ринок
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ЄС проводить зі США переговори про пом’якшення санкцій проти Газпромбанку
ЄС проводить зі США переговори про пом’якшення санкцій проти Газпромбанку
Країни Євросоюзу намагаються переконати США пом’якшити санкції щодо Газпромбанку.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
«ЄС чинить тиск на США, щоб вони вивчили способи пом’якшення санкцій проти російського Газпромбанку», — інформує агентство.
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За даними джерел Bloomberg, країни ЄС занепокоєні тим, що санкції проти Газпромбанку можуть «створити загрозу для безпеки постачань у регіон».
Побоювання зросли у зв’язку з опублікованим у четвер указом путіна про новий порядок оплати поставок російського газу. Представники ЄС і США розглядають, зокрема, можливість законного здійснення платежів через люксембурзьку дочірню компанію Газпромбанку або використання інших каналів платежів.
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Наприкінці листопада Мінфін США вніс до санкційного списку понад 50 російських банків, включно з Газпромбанком, банком «Дом.рф», БКС банком та інвестиційним банком «Сінара».
Напередодні було підписано й опубліковано зміни до указу путіна від 31 березня 2022 р. № 172 «Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов’язань перед російськими постачальниками природного газу». В колишній схемі іноземці платили за газ у валюті, а ГПБ під час отримання конвертував її в рублі, після чого зобов’язання з оплати перед постачальником — «Газпромом» — вважалося виконаним. Тепер іноземці платитимуть рублями, пояснили в банку.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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