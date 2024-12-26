Спрощена подача заяви на оплату ЖКП для ветеранів та їхніх родин: як це зробити — Finance.ua

Спрощена подача заяви на оплату ЖКП для ветеранів та їхніх родин: як це зробити Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Спрощена подача заяви на оплату ЖКП для ветеранів та їхніх родин: як це зробити, Фото: freepik

В Україні діє проект, що полегшує отримання пільг для ветеранів та їхніх рідних. Для цього можна подати спрощену заяву онлайн без зайвої бюрократії.

Про це повідомили у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Замість двох окремих заяв (про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг), за експериментальним проєктом, подається одна спрощена — про взяття на облік та про надання пільг.

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У спрощеній заяві ветеран війни має зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше, адже збір даних здійснюється, зокрема, шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Окрім самого ветерана, подати спрощену заяву на оплату житлово-комунальних послуг можуть члени його родини.

Це можна зробити:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду;

поштою — на адресу органу ПФУ.

Покрокова інструкція

Крок 1. Зайдіть на Зайдіть на портал Фонду та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

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Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі Комунікації з ПФУ оберіть опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу.

Крок 3. Ознайомтесь з інформацією у спливаючому вікні та натисніть кнопку Продовжити.

Крок 4. У полі, що відкриється, оберіть опцію Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом.

Крок 5. Заповніть онлайн-форму, що з’явиться на екрані: зазначте особу, що подає заяву, вкажіть загальну інформацію про пільговика (у т.ч. паспортні та адресні дані), додайте дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо.

Крок 6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції Додати файл, за бажанням та за наявності, додайте скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу.

Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натисніть кнопку Сформувати заяву.

Крок 7. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку Підписати та відправити в ПФУ.

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З результатом розгляду заяви про призначення пільги можна ознайомитись у розділі Мої звернення — Статус звернення.

Нагадаємо, найбільше вакансій для ветеранів пропонують у сфері ритейлу, на виробництві, у сфері охорони та безпеки, логістики (водіїв та вантажників) а також на будівництві (різноробів та будівельників).

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