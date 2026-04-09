Місце для вашої реклами

Співзасновник «Нової пошти» розкритикував введення нових податків

Співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк розкритикував нові податкові ініціативи в Україні, заявивши про їхній негативний вплив на бізнес, споживачів та економіку загалом.
Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, ухвалені та запропоновані рішення він оцінює як «потрійний удар по економіці від Верховної Ради».
Першим ударом він назвав продовження 5% військового збору на три роки після завершення війни. Поперешнюк наголосив, що відновлення економіки, на його думку, потребує не підвищення, а зниження податкового навантаження та створення сприятливих умов для бізнесу.
«Відновлення країни та економіки — це не збільшення податків, а їх зменшення. Це створення найкращих умов для бізнесу, адже економіку розвивають не чиновники, а підприємці. Тож депутати фактично відтермінували відновлення економіки ще на три роки», — зазначив співзасновник «Нової пошти».
Другий удар, який викликав критику, став так званий «податок на OLX».
Йдеться про оподаткування діяльності громадян, які продають товари або надають послуги через онлайн-платформи. За словами бізнесмена, це рішення зачепить мільйони українців, які самостійно заробляють на життя.
«Це люди, які не просять нічого від держави, а працюють кур’єрами, таксистами, торгують між собою та надають один одному послуги. Це відчутно вдарить по їхніх гаманцях, а отже — по всій економіці. А ще призведе до зростання кількості перевірок, штрафів, судових спорів, корупції та тіньових схем», — зазначив підприємець.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15111-д щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування. Передбачено, що зміни почнуть діяти від початку 2027 року.
Документ уточнює вимоги до податкових агентів — операторів платформ-нерезидентів. Передбачено спрощений порядок подання звітності (один раз на рік через спеціальне портальне рішення). Сплата податків здійснюватиметься щомісяця в іноземній валюті.
Також раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни. Ухвалення закону також є важливим кроком для виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.
За матеріалами:
Finance.ua
Нова Пошта
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
