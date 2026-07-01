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Спека зменшує запас ходу електромобілів та гібридів: що треба знати водіям

Технології&Авто
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Автомобіль у спеку
Автомобіль у спеку
Екстремальна спека й холод зменшують ефективність силових установок, скорочують запас ходу електромобілів і збільшують витрати на поїздки.
Про це свідчить нове дослідження Американської автомобільної асоціації AAA.

Чому спека впливає на електромобілі

Електромобіль найбільш ефективний за помірної температури. У дослідженні AAA базовим режимом була температура +24°C. Саме з нею порівнювали холодний і спекотний сценарії.
Коли температура в лабораторії піднялася до +35°C, електромобілі втратили 10,4% ефективності. Розрахунковий запас ходу зменшився на 8,5%.
Причина не лише в кондиціонері. У спеку електромобіль витрачає енергію на охолодження салону, батареї та силової електроніки. Чим вища температура, тим активніше працює система терморегуляції. Частина заряду, яка могла б піти на рух, витрачається на підтримання нормального температурного режиму.
Для водія це означає, що якщо в паспорті електромобіля вказано умовні 400 км запасу ходу, у сильну спеку реальний результат може бути помітно меншим. Особливо на трасі, при високій швидкості та з постійно увімкненим кондиціонером.

Гібриди теж втрачають ефективність

Гібридні автомобілі менш залежні від зарядної інфраструктури, але спека впливає і на них. За даними AAA, за температури близько +35°C гібриди втрачали 12% паливної економічності.
Тобто автомобіль, який у помірну погоду витрачав 5 л/100 км, у спеку може споживати приблизно 5,6 л/100 км за схожих умов руху.
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Причина схожа: кондиціонер, охолодження батареї та зміна режимів роботи силової установки. У міському русі, де гібрид часто їде на електротязі або активно рекуперує енергію, спека може сильніше впливати на загальний баланс витрат.

Як температура впливає на витрати

AAA також виявила, що у спеку експлуатаційні витрати електромобіля з домашньою зарядкою зростали на 6,78 долара на 1000 миль. Якщо ж заряджатися на публічних станціях, додаткові витрати збільшувалися до 16,25 долара на 1000 миль.
Для гібридів спека додавала 13,02 долара на 1000 миль через більшу витрату пального.
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Головний висновок тут універсальний і для України: економіка електромобіля дуже залежить від того, де його заряджають. Домашня зарядка за побутовим тарифом залишається головною перевагою. Часте користування швидкісними комерційними станціями робить електромобіль помітно дорожчим у щоденній експлуатації.
У спеку це стає ще відчутніше, бо авто витрачає більше енергії, а отже заряджатися доводиться частіше.

Як підготувати електромобіль до спеки

Найпростіший спосіб зменшити втрати запасу ходу — охолоджувати салон ще під час зарядки. Якщо авто стоїть під’єднаним до мережі, кондиціонер використовує зовнішню енергію, а не заряд батареї.
Також варто паркуватися в тіні або в критому паркінгу. Це банально, але різниця між салоном, який годину стояв під прямим сонцем, і салоном у тіні може бути дуже великою.
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Перед поїздкою краще не вмикати кондиціонер одразу на максимум, а використовувати попереднє охолодження через застосунок, якщо авто це підтримує. У дорозі допоможе помірна температура в салоні, а не режим «морозильна камера».
На трасі важливо уникати тривалого руху на дуже високих швидкостях. Для електромобіля швидкість понад 110−120 км/год у спеку може помітно збільшити витрату енергії.

Що робити власникам гібридів

Гібрид у спеку також потребує уваги.
  • Перше — стежити за тиском у шинах. Недокачані шини збільшують опір коченню, а отже, і витрату пального.
  • Друге — не перевантажувати авто зайвими речами. У гібридів кожен зайвий кілограм теж впливає на витрату, особливо у міському циклі.
  • Третє — не ігнорувати чистоту радіаторів та систем охолодження. Для гібридів важливе не лише охолодження двигуна, а й нормальна робота електричної частини силової установки.
Якщо автомобіль у спеку частіше заводить бензиновий двигун, гірше їде на електротязі або помітно збільшує витрату, варто перевірити систему охолодження та стан батареї.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоЕлектромобіліГібрид
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