Спека може спровокувати збої у роботі нафтопереробки у Європі та США — Finance.ua
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Спека може спровокувати збої у роботі нафтопереробки у Європі та США

Енергетика
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Спека може спровокувати збої у роботі нафтопереробки у Європі та США
Спека може спровокувати збої у роботі нафтопереробки у Європі та США
Температура в Європі наближається до рівня, за якого деякі нафтопереробні заводи будуть змушені почати виробляти менше палива.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Температура в Європі значно вища за сезонну норму, і немає жодних ознак того, що це зміниться найближчим часом. Найбільший шведський нафтопереробний завод заявляє, що зміна клімату ускладнює виробництво палива.
Заводи в регіонах, які більше звикли до спекотної погоди, наприклад, на Близькому Сході, краще спроектовані, щоб впоратися зі спекою. В Європі ж, за даними інжинірингової компанії Kent Plc, нафтопереробні заводи, як правило, будують так, щоб вони витримували нижчі температури, а не витримували високі.
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Прогнози щодо того, наскільки нафтопереробним заводам доведеться знизити загальну швидкість переробки — критично важлива деталь для розуміння попиту і пропозиції — майже невідомі, оскільки існує дуже багато змінних: непередбачуваність погоди, а також той факт, що кожен завод має свою власну конфігурацію, ідеальну сировину і вихід палива.
Стів Сойєр, колишній директор з переробки FGE, каже, що екстремальна спека може спонукати нафтопереробний завод скоротити виробництво на 15% протягом 24 годин.
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Європейські нафтопереробники не єдині, кому доводиться мати справу зі спекотною погодою. У США найбільше постраждають регіони Східного узбережжя та Середнього Заходу.
За словами Ренді Хурбуруна, керівника відділу нафтопереробки компанії Energy Aspects Ltd., нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки, де розташовані найбільші заводи країни, мають все більше і більше градирень і сховищ для охолоджувальної води, що дозволяє їм краще протистояти літнім температурам.
За матеріалами:
Економічна Правда
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