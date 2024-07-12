Доходи росії від експорту нафти впали до 4-місячного мінімуму — Finance.ua
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Доходи росії від експорту нафти впали до 4-місячного мінімуму

Енергетика
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Червневі доходи від експорту нафти впали, зниження відбулося на тлі скорочення експорту нафти та нафтопродуктів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Доходи росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок.
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У червні країна заробила 16,7 млрд дол. від експорту нафти, що на 1,2% менше, ніж місяцем раніше. Однак, доходи країни від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з минулим роком.
Повідомляється, що щомісячне зниження доходів відбулося через те, що експорт російської нафти і нафтопродуктів у червні впав до 7,6 млн барелів на день з 7,7 млн барелів на день місяцем раніше.
Середньозважена ціна на російську нафту в червні дещо зросла до 70,39 дол. за барель з 70,05 дол. у травні, проте підвищення цін не компенсувало зниження експортних потоків.
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Зазначається, що російські барелі в середньому продовжували торгуватися значно вище цінового ліміту в 60 дол., запровадженого Групою семи промислово розвинених країн у відповідь на вторгнення Кремля в Україну.
У червні податки на нафту принесли близько 6,7 млрд дол. до російського бюджету, що майже на 50% більше, ніж рік тому. Порівняно з травнем надходження знизилися на 6,6% через падіння ціни на нафту марки Urals, основної експортної суміші росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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