Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння — Finance.ua
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Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння

Технології&Авто
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Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння
Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння
Saudi Aramco робить ставку на те, що двигун внутрішнього згоряння буде існувати «дуже, дуже довго» і тому придбала 10% акцій виробника ДВЗ — компанії Horse Powertrain.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Державна нафтова група, яка минулого року отримала $500 млрд доходів переважно від видобутку та продажу нафти, минулого місяця придбала за €740 млн 10-відсоткову частку в компанії Horse Powertrain, яка займається створенням двигунів на основі палива.
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За розрахунками Saudi Aramco та інших акціонерів Horse, китайського автовиробника Geely і французького аналога Renault, якщо промисловість припинить проектування і розробку власних двигунів внутрішнього згоряння, вона почне купувати їх у третіх сторін.
«Для світу буде неймовірно дорого повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння або обійтися без них», — сказав Ясер Муфті, виконавчий віце-президент Saudi Aramco, відповідальний за цю угоду."Якщо ви подивитеся на доступність і багато інших факторів, я думаю, що вони будуть існувати ще дуже і дуже довго".
На питання, чи вважає він, що двигуни внутрішнього згоряння будуть існувати завжди, Муфті відповів «так». Saudi Aramco раніше заявляла, що вважає, що навіть у 2050 році більше половини всіх автомобілів все ще працюватимуть на тому чи іншому виді палива.
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У 2021 році здавалося, що занепад двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) забезпечений після того, як автовиробники, зокрема Ford, General Motors і Mercedes-Benz, та уряди, зокрема Великобританії, пообіцяли припинити продажі нових бензинових і дизельних двигунів у період з 2035 по 2040 рік.
Але зі сповільненням зростання продажів електромобілів і посиленням торговельного протекціонізму майбутнє ДВЗ виглядає не таким похмурим.
За матеріалами:
Економічна Правда
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