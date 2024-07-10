Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння — Finance.ua

Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння Сьогодні 04:52 — Технології&Авто

Найбільша нафтова компанія світу інвестує у двигуни внутрішнього згоряння

Saudi Aramco робить ставку на те, що двигун внутрішнього згоряння буде існувати «дуже, дуже довго» і тому придбала 10% акцій виробника ДВЗ — компанії Horse Powertrain.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Державна нафтова група, яка минулого року отримала $500 млрд доходів переважно від видобутку та продажу нафти, минулого місяця придбала за €740 млн 10-відсоткову частку в компанії Horse Powertrain, яка займається створенням двигунів на основі палива.

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За розрахунками Saudi Aramco та інших акціонерів Horse, китайського автовиробника Geely і французького аналога Renault, якщо промисловість припинить проектування і розробку власних двигунів внутрішнього згоряння, вона почне купувати їх у третіх сторін.

«Для світу буде неймовірно дорого повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння або обійтися без них», — сказав Ясер Муфті, виконавчий віце-президент Saudi Aramco, відповідальний за цю угоду."Якщо ви подивитеся на доступність і багато інших факторів, я думаю, що вони будуть існувати ще дуже і дуже довго".

На питання, чи вважає він, що двигуни внутрішнього згоряння будуть існувати завжди, Муфті відповів «так». Saudi Aramco раніше заявляла, що вважає, що навіть у 2050 році більше половини всіх автомобілів все ще працюватимуть на тому чи іншому виді палива.

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У 2021 році здавалося, що занепад двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) забезпечений після того, як автовиробники, зокрема Ford, General Motors і Mercedes-Benz, та уряди, зокрема Великобританії, пообіцяли припинити продажі нових бензинових і дизельних двигунів у період з 2035 по 2040 рік.

Але зі сповільненням зростання продажів електромобілів і посиленням торговельного протекціонізму майбутнє ДВЗ виглядає не таким похмурим.

Економічна Правда За матеріалами:

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