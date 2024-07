Названо двигун, який частіше за інші завойовував титул найкращого — Finance.ua

Названо двигун, який частіше за інші завойовував титул найкращого Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

Експерти видання CarBuzz назвали найкращий двигун усіх часів, і це сімейство моторів BMW Prince, розроблене BMW у співпраці з PSA Peugeot-Citroen (нині входить до Stellantis). Ці двигуни здобули найбільше нагород серед всіх моторів, що коли-небудь випускалися.

Основним критерієм для визначення найкращого двигуна була кількість премій Engine of the Year, присуджуваних такими престижними організаціями, як WardsAuto та International Engine of the Year Awards. Експерти оцінювали різні параметри, включаючи потужність, економічність та рівень шумів під час роботи.

Двигуни BMW Prince були розроблені з невеликим робочим об’ємом (1.4 та 1.6 літра) та потужністю від 89 до 120 к.с., але при цьому залишалися економічними. Вони оснащені системами турбонаддува, прямого впорскування, зміни фаз газорозподілу Vanos та Double Vanos, а також системою охолодження з електричним насосом.

Ці двигуни встановлювалися на багатьох моделях автомобілів, зокрема Peugeot 207 Sport, Mini Cooper, Mini One, Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 508, Citroen C3, C3 Picasso, C4, DS 3 та DS4. Проте, з часом виявилося, що вони мали проблеми з надійністю, зокрема з ланцюгом ГРМ, поршневими кільцями та маслознімними ковпачками, що призводило до підвищеної витрати масла.

Незважаючи на ці проблеми, BMW Prince залишається найтитулованішим сімейством двигунів. Він здобув вісім нагород International Engine of the Year Awards (2007−2014) у категорії від 1.4 до 1.8 літра та увійшов до десятку найкращих моторів за версією Ward у 2011 році.

