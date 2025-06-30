Apple змінює правила App Store в ЄС після антимонопольного штрафу — Finance.ua
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Apple змінює правила App Store в ЄС після антимонопольного штрафу

Технології&Авто
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Apple змінює правила App Store в ЄС після антимонопольного штрафу
Apple змінює правила App Store в ЄС після антимонопольного штрафу
Apple оголосила про зміни в роботі App Store на території Європейського Союзу, намагаючись уникнути подальших штрафів за порушення положень Закону про цифрові ринки (DMA). Компанія запроваджує дворівневу модель комісій, яка вплине на доходи розробників і доступність сервісів.
Новий Store Services Fee передбачає два рівні комісії. Розробники, які оберуть перший рівень, платитимуть 5%, але отримають лише базові функції App Store — зокрема, відгуки про додатки та доступ до підтримки Apple. Автоматичні оновлення, передзавантаження та інші просунуті інструменти будуть недоступні.
Для повного доступу до функцій App Store потрібно буде перейти на другий рівень, що передбачає 13% комісії. Усі додатки за замовчуванням залишаються на цьому рівні, однак розробники зможуть перейти на дешевший варіант.
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Окрім цього, Apple вводить нову комісію Core Technology Commission — 5% на зовнішні покупки всередині додатків, розповсюджених через App Store. Водночас для розробників, які прийняли альтернативні бізнес-умови Apple, діятиме стара Core Technology Fee — €0,50 за кожну інсталяцію після першого мільйона на рік.
Apple планує перейти на єдину бізнес-модель для розробників у ЄС з 1 січня 2026 року, замінивши чинні збори на нову комісію. Зміни стали відповіддю на штраф у €500 мільйонів, який Єврокомісія наклала на Apple у квітні за обмеження розробників у просуванні альтернативних способів оплати.
Компанія заявила про намір оскаржити рішення. Єврокомісія наразі вивчає, чи відповідають нові умови Apple нормам DMA та чи будуть потрібні додаткові санкції.
За матеріалами:
mezha.media
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