Лінійку BMW X5 2024 поповнила лімітована версія позашляховика (фото) — Finance.ua
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Лінійку BMW X5 2024 поповнила лімітована версія позашляховика (фото)

Технології&Авто
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Лінійку BMW X5 2024 поповнила лімітована версія позашляховика (фото)
Лінійку BMW X5 2024 поповнила лімітована версія позашляховика (фото), Фото: BMW
Лінійку BMW X5 2024 поповнила версія Silver Anniversary Edition. Її присвятили 25-річчю кросовера.
Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.
Зазвичай подібні ювілейні версії вирізняються лише декором, проте в BMW ретельніше підійшли до створення авто. Кросовер підготували до бездоріжжя.
Фото: BMW
Фото: BMW
Новий BMW X5 Silver Anniversary Edition отримав пластиковий обвіс, додатковий захист днища, фаркоп та багажник на даху. Також можна обрати 20-дюймові позашляхові шини General Grabber.
Хромовані деталі кузова пофарбували у чорний колір. Салон можна оздобити шкірою чорного, коньячного, кавового чи сріблястого кольору, також з’явилися карбонові деталі і таблички з назвою версії. Стандартними є спортивні сидіння та водостійкі коврики.
Фото: BMW
Фото: BMW
Кросовер BMW X5 Silver Anniversary Edition пропонують лише з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 380 к. с.
Йому переналаштували повний привід та додали блокування заднього диференціала і режими для снігу, піску, гравію та каміння.
Також встановлено пневмопідвіску, а камери кругового огляду мають режим для бездоріжжя.
Фото: BMW
Фото: BMW
Усього планують випустити лише 1000 BMW X5 Silver Anniversary Edition. Вартість кросовера становить 81 075 доларів.
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За матеріалами:
Фокус
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