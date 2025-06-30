Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото) — Finance.ua
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Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)

Технології&Авто
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Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)
Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)
Смартфон зберіг двоекранне компонування, як у попередника, але обидва дисплеї були значно покращені.
Зовнішній екран — AMOLED-матриця діагоналлю 4.01 дюйма, виконана на основі матеріалу M9, має яскравість до 3200 ніт і підтримку понад 500 адаптованих додатків. На ньому можна повноцінно взаємодіяти з месенджерами, картами, платіжними сервісами та навіть дивитися відео.
Внутрішній екран також створений на базі M9 і відрізняється роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц, щільністю 460 пікселів на дюйм та сертифікацією TÜV Rheinland, що підтверджує дбайливе ставлення до зору. Технологія ШІМ із частотою 2160 Гц знижує навантаження на очі при тривалому використанні.
Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)
Апарат працює на базі нового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Вперше у розкладному смартфоні реалізована система охолодження з двома паровими камерами, розміщеними на основній платі та в нижній частині корпусу — це дозволяє пристрою зберігати високу продуктивність навіть під навантаженням.
Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)
Смартфон поставляється з фірмовою оболонкою Hyper OS 2 на базі Android 15. Зовнішній екран підтримує гнучке налаштування, відображення мультизадачних карток, інтеграцію голосового помічника Xiao AI, а також унікальну функцію живих шпалер — можна перетворити свого вихованця на анімованого персонажа екрану.
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Основний модуль камери розроблений спільно з Leica і включає два сенсори по 50 Мп. Головний модуль Light Hunter 800 з апертурою f/1.7 підтримує двократний оптичний зум та оптичну стабілізацію. Доповнює його камера з кутом огляду 115°. Камера підтримує запис відео в 4K/60 к/с, зйомку у форматі Dolby Vision та макрозйомку з мінімальною дистанцією фокусування 10 см. Фронтальна камера — 32 Мп.
Mix Flip 2 оснащено акумулятором ємністю 5165 мАг нового покоління із вмістом кремнію 10% та щільністю енергії 843 Вт·г/л. За даними Xiaomi, пристрій працює на 0.45 дня довше, ніж iPhone 16 Pro при стандартному навантаженні. Підтримується швидка зарядка: 67 Вт по дроту та 50 Вт за бездротовою технологією.
Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)
Інженери доопрацювали і механізм складання — нова петля «Dragon Bone» виконана за триланковою схемою з чотирма рухомими пластинами. Це забезпечує рівну поверхню у розкритому вигляді та високу надійність при багаторазовому складанні. Використовується надгнучкі скло товщиною 50 мкм. Після 200 000 циклів згинання глибина залому не перевищує 50 мкм.
Xiaomi представила смартфон-розкладачку Mix Flip 2 (фото)
Mix Flip 2 доступний у чотирьох кольорах: Shell White, Nebula Purple, Plum Green та Grid Gold. Передбачені три конфігурації пам’яті: 12/256 ГБ за приблизно $835, 16/512 ГБ — за близько $905, 16 ГБ + 1 ТБ — за близько $1015. Продаж вже стартував у Китаї. Глобальний реліз поки що не підтверджений.
За матеріалами:
iLenta
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