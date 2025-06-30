Nissan представив третє покоління моделі Leaf — Finance.ua

Nissan представив третє покоління моделі Leaf Сьогодні 02:20 — Технології&Авто

Nissan представив третє покоління моделі Leaf

Nissan представив третє покоління моделі Leaf, яка тепер трансформувалась у кросовер. Новинці обіцяють безліч технологій та запас ходу до 600 кілометрів.

Новий Nissan Leaf у третьому поколінні став кросовером, адже цей формат користується більшим попитом. Тим більше, новинка здатна запропонувати більше простору: довжина становить 4,35 метра, а колісна база — 2,69 метра. Про це повідомляє Motorcar.

Кузов доступний у двох кольорових варіантах, а також сім варіантів зовнішнього оздоблення, включаючи вражаючий бірюзовий колір «Luminous Teal», який можна побачити на прес-фотографіях.

Усередині Leaf використовує такі сервіси Google, як Карти, Асистент та Play Store. Вони працюють безпосередньо на 14,3-дюймових дисплеях автомобіля. Навігацією, клімат-контролем та медіа можна керувати голосом.

Новий Nissan Leaf доступний з двома розмірами акумуляторів: 52 кВт-год (стандартна) чиста ємність для запасу ходу до 436 кілометрів згідно з WLTP та 75 кВт-год (розширена) чиста ємність для запасу ходу до 604 кілометрів.

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Технічно, Leaf, як і Ariya (а також Renault Megane E-Tech та Scenic E-Tech), базується на платформі CMF-EV.

Новий Leaf виробляється на британському заводі Nissan у Сандерленді. Електромобіль буде доступний для замовлення восени. Перші поставки розпочнуться навесні 2026 року. Nissan поки що не зазначив ціни. За припущеннями, базова ціна буде значно нижчою, ніж у Ariya, тобто менше 40 000 євро.

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