Lancia презентувала 280-сильний електрокар із оригінальним дизайном (фото) — Finance.ua

Lancia презентувала 280-сильний електрокар із оригінальним дизайном (фото) Сьогодні 04:53 — Технології&Авто

Lancia презентувала 280-сильний електрокар із оригінальним дизайном (фото)

Через рік після цифрового дебюту хот-хетч Lancia Ypsilon HF виїхав на італійський автодром в Балокко (Італія). Новинка оснащується електричною силовою установкою.

Ypsilon HF отримав оригінальний дизайн. Від стандартної версії моделі він відрізняється переробленим переднім бампером з великим повітрозабірником, розширеними крилами, заднім дифузором і спортивним обвісом. Також хот-хетч отримав значок HF з зображенням культового червоного слона, а ще унікальні 18-дюймові легкосплавні диски. Пропонуватися він буде в кольорах Nero Ardesia, Bianco Quarzo і Arancione Lava.

У салоні Ypsilon HF встановлені спортивні сидіння з розвиненою бічною підтримкою, фірмове рульове колесо, 10,25-дюймова цифрова приладова панель і мультимедійна система з аналогічним екраном, а ще є бездротова зарядка і фонове підсвічування синього кольору. Обробка виконана з натуральної шкіри Econyl. Педалі отримали алюмінієві накладки.

Новинка від Lancia побудована на посиленому шасі зі зміненою геометрією підвіски і заниженим на 20 мм дорожнім просвітом. Вона використовує гальмівну систему Aclon з моноблоковими чотирьохпоршневими супортами та 355-міліметровими дисками спереду.

У Ypsilon HF один електромотор потужністю 280 к. с. і 345 Нм крутного моменту. Це ставить його в один ряд з такими моделями, як Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce і майбутніми Opel Mokka GSE і Peugeot 208 GTI.

Розгін з місця до «сотні» у Ypsilon HF займає 5,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена на відмітці 180 км/год. Запас ходу до 370 км забезпечує батарея на 54 кВтг. У продаж електрокар надійде влітку цього року за ціною від 39 тисяч євро.

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