Neuralink імплантувала мозковий чип вже сімом людям — Finance.ua
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Neuralink імплантувала мозковий чип вже сімом людям

Технології&Авто
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Neuralink імплантувала мозковий чип вже сімом людям
Neuralink імплантувала мозковий чип вже сімом людям
Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска успішно імплантувала свій мозковий чип N1 вже сімом людям.
Про це у соцмережі Х повідомив Неврологічний інститут Барроу.
«Із семи осіб, які отримали імплантат N1 компанії (Neuralink. — Ред.), шість пройшли процедуру у Неврологічному інституті Барроу у Феніксі, штат Арізона», — йдеться у дописі закладу.
Інститут також вказав імена чотирьох людей, яким здійснили імплантацію чипа, і надав опис їхніх успіхів. Так, Ноланд, який був першою людиною, що отримала N1, зазнав травми спинного мозку і не міг взаємодіяти із зовнішнім світом без допомоги батьків, однак завдяки технології Neuralink тепер він грає у відеоігри.
Ще один володар чипа — Алекс, який зазнав аналогічної травми, що й Ноланд. До травмування він збирав деталі машин у майстерні, а після втрати функцій рук обмежувався лише усними консультаціями щодо проєктів. Зараз Алекс використовує чип N1 для проєктування 3D-деталей машин за допомогою програмного забезпечення системи автоматизованого проєктування і розрахунку (CAD), а також взяв участь у техніко-економічному дослідженні CONVOY, де використовує N1 для управління роботизовано рукою.
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В Інституті також згадали про історію Бреда, який став першою людиною із бічним аміотрофічним склерозом, що отримала чип від Neuralink. Близько шести років тому батькові трьох дітей поставили цей діагноз: він втратив здатність рухатись і говорити. Імплантація відкрила Бреду нові можливості спілкування.
Майк — четвертий власник N1, про якого йдеться у дописі Інституту. Майк став першою людиною із роботою на повний робочий день, яка користується чипом. Чоловік працював техніком-геодезистом у міській адміністрації, поки бічний аміотрофічний склероз не зробив цю роботу занадто складною. Майк, як і Алекс, використовує програмне забезпечення CAD із пристроєм Neuralink для виконання геодезичних робіт з дому і забезпечує свою родину.
Як пише PCMag, п’ятим пацієнтом, ім’я якого було оприлюднено, став RJ — ветеран, який був паралізований після аварії на мотоциклі, свідчать дані Університету Маямі. Інші два пацієнти залишаються анонімними.
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Шість із семи пацієнтів беруть участь у дослідженні PRIME від Неврологічного інституту Барроу, що займається імплантацією чипів N1. Дослідження покликане довести, що імплантат N1, хірургічний робот R1 і комп’ютерний додаток N1 User App безпечні та ефективні.
Водночас зазначається, що жоден з імплантатів не був схвалений Управлінням з продовольства і медикаментів США.
Імплантат N1 дозволяє людям із травмами шийного відділу спинного мозку або бічним аміотрофічним склерозом керувати комп’ютером силою думки. Він підключається до комп’ютера через Bluetooth, дозволяючи пацієнтам рухати курсор, обирати слова для набору, переглядати вебсторінки та навіть грати у відеоігри.
За матеріалами:
Укрінформ
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