Уперше зʼявилися фото нового купе BMW — Finance.ua

Уперше зʼявилися фото нового купе BMW Сьогодні 04:03 — Технології&Авто

Уперше зʼявилися фото нового купе BMW

У Мережі з’явилися перші фото нового купе BMW на платформі Neue Klasse. Це нове спортивне купе преміум-класу приєднається до кількох седанів та позашляховиків від BMW, які відносяться до серії Neue Klasse.

«Шпигунські» джерела припускають, що ця модель може бути зменшеною версією, схожою на i8.

Новий футуристичний електричний купе BMW було помічено на тестах. BMW активно трансформує свою акумуляторно-електричну лінійку, випустивши серію моделей Neue Klasse.

До 2027 року очікується вихід шести нових моделей, і цей купе — останнє поповнення родини.

Фотографи-шпигуни зафіксували цю радикальну модель Neue Klasse на тестах. Вона зовсім не схожа на попередні моделі BMW і є однією з найпривабливіших за останні десятиліття.

Передня частина купе має схожі елементи з іншими моделями Neue Klasse, включаючи тонкі фари та вузькі решітки радіатора. Вона розташована низько, що надає автомобілю традиційного вигляду для купе.

Бічний профіль купе дуже незвичайний: дах простягається далі, ніж у звичайних купе, і сидить вище. Задня частина автомобіля нагадує профіль X6, хоча передня половина зберігає низький вигляд, як у 8-ї серії.

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MMR За матеріалами:

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