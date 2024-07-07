Уперше зʼявилися фото нового купе BMW — Finance.ua

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Уперше зʼявилися фото нового купе BMW

Технології&Авто
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Уперше зʼявилися фото нового купе BMW
Уперше зʼявилися фото нового купе BMW
У Мережі з’явилися перші фото нового купе BMW на платформі Neue Klasse. Це нове спортивне купе преміум-класу приєднається до кількох седанів та позашляховиків від BMW, які відносяться до серії Neue Klasse.
«Шпигунські» джерела припускають, що ця модель може бути зменшеною версією, схожою на i8.
Новий футуристичний електричний купе BMW було помічено на тестах. BMW активно трансформує свою акумуляторно-електричну лінійку, випустивши серію моделей Neue Klasse.
До 2027 року очікується вихід шести нових моделей, і цей купе — останнє поповнення родини.
Уперше зʼявилися фото нового купе BMW
Фотографи-шпигуни зафіксували цю радикальну модель Neue Klasse на тестах. Вона зовсім не схожа на попередні моделі BMW і є однією з найпривабливіших за останні десятиліття.
Передня частина купе має схожі елементи з іншими моделями Neue Klasse, включаючи тонкі фари та вузькі решітки радіатора. Вона розташована низько, що надає автомобілю традиційного вигляду для купе.
Уперше зʼявилися фото нового купе BMW
Бічний профіль купе дуже незвичайний: дах простягається далі, ніж у звичайних купе, і сидить вище. Задня частина автомобіля нагадує профіль X6, хоча передня половина зберігає низький вигляд, як у 8-ї серії.
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За матеріалами:
MMR
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