Новий дизайн без рамок і «чубчика»: яким буде новий iPhone — Finance.ua
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Новий дизайн без рамок і «чубчика»: яким буде новий iPhone

Технології&Авто
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Новий дизайн без рамок і «чубчика»: яким буде новий iPhone
Новий дизайн без рамок і «чубчика»: яким буде новий iPhone
Apple працює над створенням повністю безрамкового iPhone, і, згідно з останніми витоками, такий дизайн може з’явитися вже найближчими роками.
Про це повідомляє сайт MacRumors.

Що відомо

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, у моделях iPhone, які вийдуть наступного року, Apple зменшить розмір вирізу Dynamic Island. А вже у 2026 році компанія представить ювілейний, 20-річний iPhone з повністю переробленим дизайном.
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Раніше Гурман повідомляв, що цей смартфон отримає вигнуті скляні краї, надтонкі рамки і справжній екран «від краю до краю» — без вирізів і видимих елементів. Це буде перший iPhone з по-справжньому цілісним і безшовним дисплеєм.
Який вигляд може мати безрамковий iPhone (ілюстративне фото: MacRumors)
Який вигляд може мати безрамковий iPhone (ілюстративне фото: MacRumors)
Тим часом видання The Information повідомляло, що вже моделі iPhone 18 Pro, які вийдуть у 2025 році, отримають Face ID під екраном і крихітний отвір тільки для фронтальної камери.
При цьому від вирізу у формі «таблетки» Apple повністю відмовиться. Однак залишається незрозумілим, чому Гурман говорить про збереження зменшеної версії Dynamic Island на один рік довше.
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Якщо об’єднати всі дані, повноцінний iPhone з камерою і Face ID під екраном може з’явитися у 2027 році.
Перехід Apple до повноекранного дизайну відбувається поступово: у 2017 році з iPhone X компанія відмовилася від Touch ID і широких рамок на користь Face ID і «чубчика», а у 2022 році з iPhone 14 Pro перейшла на Dynamic Island.
За матеріалами:
РБК-Україна
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