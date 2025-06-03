iPhone 16е увійшов до топ-10 телефонів Європи за перший місяць: ТОП-10 (інфографіка) — Finance.ua

iPhone 16е увійшов до топ-10 телефонів Європи за перший місяць: ТОП-10 (інфографіка) Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

iPhone 16е увійшов до топ-10 телефонів Європи за перший місяць: ТОП-10 (інфографіка)

iPhone 16e від Apple, який був випущений наприкінці лютого 2025 року, одразу потрапив до списку бестселерів смартфонів Європи вже за перший повний місяць продажів.

Про це повідомляє Counterpoint Research

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iPhone 16e був дев’ятим найпопулярнішим смартфоном у Європі, який забезпечив 8% продажів Apple та 2% від загального обсягу продажів смартфонів у березні 2025 року.

За перший повний місяць продажів iPhone 16e відстав на 17% від iPhone SE 2022 та на 20% від SE 2020. iPhone SE 2022 та iPhone SE 2020 також становили більшу частку продажів Apple за перший місяць (12% та 19% відповідно) порівняно з 8% у iPhone 16e. Вони також посіли вищі місця в європейському списку бестселерів.

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Відносно висока ціна iPhone 16e порівняно з попередніми пристроями iPhone SE обмежила продажі в Європі. Ціна 16e, яка становить 699 євро (599 доларів США), значно перевищує стартову ціну iPhone SE 2022 року, коли вона становила 519 євро (429 доларів США), та ціну iPhone SE 2020 року, яка становила 479 євро (399 доларів США), що знизило його привабливість у цих складних економічних умовах. Крім того, деякі магазини пропонують iPhone 15 за тією ж ціною, що й iPhone 16e, тому багато споживачів обирають, пристрій з кращими характеристиками, хоча майже дворічної давності. Таким чином, iPhone 15 також потрапив до списку 10 найкращих моделей Європи за квітень". — сказав заступник директора Ян Стрийак

список вінтажних і застарілих пристроїв. Число застарілих продуктів не збільшилося, а число вінтажних — так. Раніше Apple оновила свійЧисло застарілих продуктів не збільшилося, а число вінтажних — так.

Вінтажними девайсами компанії тепер вважаються iPhone 7 Plus і iPhone 8 на 64 ГБ і 256 ГБ. Версія iPhone 8 з об’ємом пам’яті 128 ГБ не потрапила до списку, оскільки Apple зняла її з продажу тільки у 2020 році, за пів року після виходу iPhone 11, зауважили в MacRumors.

блок камер: він стане ширшим, займе більше місця на задній панелі, а мікрофон, спалах і LiDAR переїдуть вправо. Камери, як і раніше, розташовуватимуться зліва, але весь модуль стане більш помітним. Нагадаємо , уже в 2025 році лінійка iPhone 17 отримає переробленийвін стане ширшим, займе більше місця на задній панелі, а мікрофон, спалах і LiDAR переїдуть вправо. Камери, як і раніше, розташовуватимуться зліва, але весь модуль стане більш помітним.

Але це тільки початок. Згідно з витоком від Digital Chat Station, Apple планує змінювати дизайн iPhone щороку щонайменше до 2027-го.

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