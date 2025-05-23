Дві моделі iPhone офіційно визнані «вінтажними» — Finance.ua

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Дві моделі iPhone офіційно визнані «вінтажними»

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Дві моделі iPhone офіційно визнані «вінтажними»
Дві моделі iPhone офіційно визнані «вінтажними»
Apple оновила свій список вінтажних і застарілих пристроїв. Число застарілих продуктів не збільшилося, а число вінтажних — так. Вінтажними девайсами компанії тепер вважаються iPhone 7 Plus і iPhone 8 на 64 ГБ і 256 ГБ.
Версія iPhone 8 з об’ємом пам’яті 128 ГБ не потрапила до списку, оскільки Apple зняла її з продажу тільки у 2020 році, за пів року після виходу iPhone 11, зауважили в MacRumors.
  • iPhone 7 Plus вийшов у 2016 році і став першим iPhone з подвійною основною камерою. Також на той час досить сміливим рішенням стала відмова від 3.5 мм роз’єму.
  • iPhone 8 вийшов у 2017 році, разом з iPhone X. Це був перший iPhone з бездротовою зарядкою і камерою, здатною записувати відео у форматі 4К.
Компанія не стане віддалено блокувати ці iPhone, вимагаючи, щоб ви терміново оновилися. Внесення до списку «вінтажних» пристроїв означає лише те, що з моменту закінчення їхніх продажів минуло понад 5 років. Компанія зобов’язується ремонтувати вінтажні пристрої тільки за наявності деталей.
Через сім років після зняття з продажу пристрої потрапляють до списку до списку продуктів, які «застаріли та вийшли з експлуатації», — і ось вони не підлягають ніякому обслуговуванню
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За матеріалами:
УНІАН
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