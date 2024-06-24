Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків

Технології&Авто
22
Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків
Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків
Виробник промислових моторів Rolls-Royce створив новий гібридний V10 потужністю 1475 к.с., який буде використовуватися в бронетехніці.
Силовий агрегат належить до військових двигунів Series 199 від Rolls-Royce Holdings. Цей холдинг жодного відношення до автомобільного бренду Rolls Royce в структурі BMW Group не має.
Військова бронетехніка масою від 50 до 70 тонн, яка використовує силові агрегати Rolls-Royce, надалі матиме акумуляторно-електричні силові агрегати, які нещодавно продемонстровані на оборонній виставці Eurosatory 2024.
За словами керівника відділу розробки військових двигунів і систем в Rolls-Royce Power Systems Крістіана Вольфа, Rolls-Royce об’єднав дизельний двигун V10 з акумуляторно-електричним приводом. Окрім збільшення потужності, використання гібридної системи також допомагає краще приховувати танки від тепловізорів.
Читайте також
Rolls-Royce не вдавався в подробиці, але підтвердив, що мотор працює на дизельному паливі і може бути доповнений гідравлічними агрегатами, повітряними компресорами та електрогенераторами. Зараз він видає 1475 к.с. або 1100 кВт, але це не межа. Виробник заявив про розробку 1600-сильного силового агрегата.
Гібридна система корисна не тільки тихим ходом. Вона допомагає в прискоренні та швидкісному водінні, що є важливими фактором для військового автомобіля.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.