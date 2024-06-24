Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків — Finance.ua

Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків 24.06.2024, 01:32 — Технології&Авто

Rolls-Royce випустив гібридний двигун для танків

Виробник промислових моторів Rolls-Royce створив новий гібридний V10 потужністю 1475 к.с., який буде використовуватися в бронетехніці.

Силовий агрегат належить до військових двигунів Series 199 від Rolls-Royce Holdings. Цей холдинг жодного відношення до автомобільного бренду Rolls Royce в структурі BMW Group не має.

Військова бронетехніка масою від 50 до 70 тонн, яка використовує силові агрегати Rolls-Royce, надалі матиме акумуляторно-електричні силові агрегати, які нещодавно продемонстровані на оборонній виставці Eurosatory 2024.

За словами керівника відділу розробки військових двигунів і систем в Rolls-Royce Power Systems Крістіана Вольфа, Rolls-Royce об’єднав дизельний двигун V10 з акумуляторно-електричним приводом. Окрім збільшення потужності, використання гібридної системи також допомагає краще приховувати танки від тепловізорів.

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Rolls-Royce не вдавався в подробиці, але підтвердив, що мотор працює на дизельному паливі і може бути доповнений гідравлічними агрегатами, повітряними компресорами та електрогенераторами. Зараз він видає 1475 к.с. або 1100 кВт, але це не межа. Виробник заявив про розробку 1600-сильного силового агрегата.

Гібридна система корисна не тільки тихим ходом. Вона допомагає в прискоренні та швидкісному водінні, що є важливими фактором для військового автомобіля.

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