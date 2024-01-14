Rolls-Royce заявив про рекордні продажі авто у 2023 році — Finance.ua

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Rolls-Royce заявив про рекордні продажі авто у 2023 році

Фондовий ринок
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Rolls-Royce заявив про рекордні продажі авто у 2023 році
Rolls-Royce заявив про рекордні продажі авто у 2023 році
Виробник люксових автівок Rolls-Royce у понеділок звітував про «надзвичайний» 2023 рік із рекордними продажами та зростанням попиту на повністю електричну модель Spectre.
Про це повідомляє Euronews.
У 2023 році Rolls-Royce, який належить BMW, поставив клієнтам 6032 автомобілі, що трохи більше за попередній рекорд компанії у 2022 році з 6021 проданою автівкою.
Великі обсяги продажів були зумовлені попитом на моделі Cullinan, Ghost і Phantom, а також на електричну модель Spectre, уточнили в компанії.
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Продажі Rolls-Royce були найвищими у США, найбільшому ринку автовиробника, далі йдуть Китай і Гонконг, де попит упав після пізнього скасування обмежень через пандемію Covid-19.
Продажі у Європі, включаючи Велику Британію, також зазнали рекордного зростання. На Близькому Сході підвищення попиту на люксові автівки пов’язують із запитом на складну індивідуальну роботу над внутрішнім та зовнішнім дизайном, тоді як у Південній Кореї - з підвищенням попиту на предмети розкоші, додали в Rolls-Royce.
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Новий виконавчий директор компанії Кріс Браунрідж назвав 2023 рік ще одним «надзвичайним» роком для Rolls-Royce із високими показниками продажів в усіх регіонах і в усіх моделях.
«Особливо приємно бачити величезний інтерес і попит на Spectre, що підтримує рішення прийняти сміливу, повністю електричну стратегію для майбутньої розробки та виробництва моделей», — заявив Браунрідж.
За матеріалами:
Укрінформ
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