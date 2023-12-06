Представлено ексклюзивний розкішний Rolls-Royce (фото) — Finance.ua
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Представлено ексклюзивний розкішний Rolls-Royce (фото)

Технології&Авто
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Представлено ексклюзивний розкішний Rolls-Royce (фото)
Представлено ексклюзивний розкішний Rolls-Royce (фото), Фото: Ares Modena
Rolls-Royce Phantom отримав нову ексклюзивну версію Ares Coupe. До розкішного седана приєдналося люксове чотиримісне купе.
Про це повідомляється на сайті італійської компанії Ares Modena.
Саме це ательє виконало тюнінг Rolls-Royce Phantom — це не розробка британського бренду, а окремий проект. Загалом випустять лише кілька таких купе, причому замовник має спочатку купити Rolls-Royce Phantom у кузові седан і надати його для переробки.
Молдинги купе покриті позолотою
Молдинги купе покриті позолотою, Фото: Ares Modena
Нинішній Rolls-Royce Phantom, на відміну від попередника, не має дводверної версії. До того ж, купе Rolls-Royce Wraith зняли з виробництва (його замінив електрокар Spectre), тож в Ares Modena вирішили створити таке авто самотужки.
Усі кузовні панелі у Rolls-Royce Phantom Phantom Ares Coupe нові і виконані з легкого карбону. Проте, купе все одно важить 2,6 тонни.
У салоні з’явилися бронзові акценти
У салоні з’явилися бронзові акценти, Фото: Ares Modena
Хоча купе Rolls-Royce Phantom і виконано в стилістиці седана, у нього інша лінія даху і широкі двері, що відкриваються проти руху. Авто запропонують тільки в чорному і білому кольорах з бронзовим забарвленням капота, а молдинги на боковинах інкрустовані натуральним золотом. Також встановлено величезні 24-дюймові колеса.
У салоні Rolls-Royce Phantom Phantom Ares Coupe встановлено чотири окремі крісла та змінено оздоблення. Його виконуватимуть з урахуванням побажань клієнтів, але обов’язковим атрибутом стануть бронзові акценти.
Усередині встановлено чотири окремі крісла
Усередині встановлено чотири окремі крісла, Фото: Ares Modena
Силовий агрегат залишився без змін. Купе Rolls-Royce Phantom оснащене 6,75-літровим V12 твін-турбо на 571 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП.
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