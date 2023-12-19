Rolls-Royce може побудувати низку мініАЕС в Україні, — ЗМІ — Finance.ua
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Rolls-Royce може побудувати низку мініАЕС в Україні, — ЗМІ

Технології&Авто
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Holtec International | Реактор SMR-160 (фото ілюстративне)
Holtec International | Реактор SMR-160 (фото ілюстративне)
Компанія Rolls-Royce веде переговори з ДТЕК про будівництво в Україні мініатомних електростанцій. Зокрема, йдеться про розроблення малих модульних реакторів (SMR) на об'єктах, які зараз експлуатуються вугільними електростанціями, пише The Telegraph.
Повідомляється, що Rolls-Royce і українська компанія вивчають можливість переобладнання під SMR до восьми українських вугільних електростанцій. Дві з них розташовані на тимчасово окупованій території.
За словами головного виконавчого директора ДТЕК Максима Тимченка, поновлювані джерела енергії дають змогу підвищити рівень енергетичної безпеки в країні, оскільки окремі вітряні турбіни складніше уразити ракетами, ніж великі вугільні електростанції. Водночас він зазначив, що більша частина електроенергії також повинна буде надходити з менш нестабільних джерел, як-от АЕС.
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«Ми намагаємося знайти спосіб встановити ці SMR. З нашого боку, у нас досить велика потужність вугільних електростанцій, і ми ведемо переговори з Rolls-Royce SMR про їхнє переобладнання», — сказав Тімченко в коментарі ЗМІ.
Як зазначають журналісти, SMR від Rolls-Royce являють собою нову і комерційно неперевірену технологію. Компанія-розробник планує впровадити її не раніше 2030 року. Очікується, що першою країною, в якій з’явиться така станція, стане Велика Британія.
У Rolls-Royce також підтвердили інформацію про переговори щодо встановлення SMR в Україні. У компанії підкреслили, що деталі цих переговорів є «комерційною таємницею».
За матеріалами:
Фокус
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