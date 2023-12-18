«Енергоатом» підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС — Finance.ua

«Енергоатом» підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС Сьогодні 19:18 — Енергетика

«Енергоатом» підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС, Фото: mev.gov.ua

Президент «Енергоатому» Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока № 5 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Енергоблок будуватиметься за американською технологією АР1000.

«Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це — одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення», — заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, підписанням цих домовленостей Україна продовжує реалізацію курсу на повний відхід від радянсько-російських технологій в атомній енергетиці, а також посилює співпрацю у цьому напрямку з американськими партнерами.

За словами Котіна, отримання цього обладнання має важливе значення для української енергосистеми, оскільки фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, тоді як наразі найпотужніші в Україні атомні блоки — 1000 МВт.

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«Ми досягли дуже важливого етапу у процесі, який був розпочатий ще в 2021 році під час візиту до США президента України Володимира Зеленського. І я вдячний, що ми отримали підтримку уряду і Міненерго зокрема в ухваленні тих рішень, які дозволили підписати ці контракти», — зазначив президент «Енергоатому».

Він додав, що будівництво відповідних потужностей розпочнеться відразу після ухвалення Верховною Радою необхідного закону.

Патрік Фрагман своєю чергою зауважив, що технологія АР1000 є однією з найперспективніших у світі.

У Міненерго наагадали, що 22 листопада 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали дві угоди про співпрацю з метою реалізації пілотного проєкту з будівництва енергоблоків АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС.

20 січня 2023 року уряд своїм розпорядженням погодив пропозиції Міненерго про розроблення ТЕО будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000.

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