Спецпозначки для гуманітарних рейсів: у сервіс «єЧерга» для вантажівок додали нові функції — Finance.ua

Спецпозначки для гуманітарних рейсів: у сервіс «єЧерга» для вантажівок додали нові функції
У сервісі «єЧерга» для вантажівок додали декілька нових функцій, зокрема: позначки для авто, що везуть гуманітарну допомогу та новий список, де можна побачити автівки, що потрапили на ПП завдяки реєстрації в системі.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України.
Читайте також
У відомстві пояснюють, що нововведення повинні забезпечити прозорість функціонування системи.
Тому, у розділі «Завантаженість» на сайті та у застосунку з’явиться низка нової інформації:
- номерний знак причепу вантажівки. Раніше в системі було відкрито номер тягача;
- новий список «На контролі в МАПП», де будуть транспортні засоби, які заїхали на контроль в пункт пропуску завдяки реєстрації в системі «єЧерга»;
- також буде відображено час перебування такого транспорту в пункті пропуску;
- до всіх вантажівок зі списку «На контролі в МАПП», «Приготуватись до в'їзду» та «Черга очікування» буде додано дату, час бронювання місця в черзі та порядковий номер. Останній присвоюється у момент бронювання місця в черзі.
Також з’являться окремі позначки для машин, що виконують спеціальні, гуманітарні рейси, або перевозять пошту.
«Номери машин, які здійснюють спеціальні рейси, в системі будуть приховані з міркувань безпеки», — підкреслили у Мінінфраструктури.
Також міністерстві наголосили, що нумерація та час реєстрації в чергу буде відображатись тільки для тих вантажівок, які стали в чергу після оновлення в системі.
Поділитися новиною