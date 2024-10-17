SpaceX подала до суду на каліфорнійське агентство — Finance.ua

SpaceX подала до суду на каліфорнійське агентство Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

SpaceX подала до суду на каліфорнійське агентство

Компанія SpaceX Ілона Маска подала до суду на каліфорнійське агентство за те, що воно відхилило додаткові запуски ракет компанією в штаті, стверджуючи, що це було вмотивовано «відкритою політичною дискримінацією» виконавчого директора мільярдера за його погляди.

Про це пише Bloomberg.

Позов був поданий після того, як члени прибережної комісії Каліфорнії проголосували проти запиту американських військових щодо збільшення кількості запусків SpaceX з бази космічних сил Ванденберг на північний захід від Лос-Анджелеса. Правління проголосувало 6−4 проти підвищення щорічної кількості дозволених запусків на базі з 36 до 50, повідомляє SpaceX.

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Комісія «перевищує свої повноваження щодо покарання компанії за політичні погляди та заяви її найбільшого акціонера та генерального директора», — стверджує SpaceX у позові, поданому у вівторок до федерального суду Лос-Анджелеса.

У позові SpaceX посилалася на зауваження членів комісії, які, на її думку, не мають відношення до запиту на додаткові запуски, зокрема через політичну підтримку Маском Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії на президентських виборах наступного місяця. Він процитував члена комісії Керіла Харта, який сказав: «Ми маємо справу з компанією, керівник якої агресивно втручається в президентські перегони і чітко дав зрозуміти свою точку зору».

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Ракетна компанія стверджує, що голосування комісії вийшло за межі її законних повноважень і суперечить федеральному закону, а також те, що агентство незаконно помстилося SpaceX за політичну позицію Маска.

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