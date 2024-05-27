SpaceX готується до продажу акцій при оцінці в $200 млрд — Bloomberg — Finance.ua
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SpaceX готується до продажу акцій при оцінці в $200 млрд — Bloomberg

Фондовий ринок
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SpaceX готується до продажу акцій при оцінці в $200 млрд — Bloomberg
SpaceX готується до продажу акцій при оцінці в $200 млрд — Bloomberg
Компанія SpaceX Ілона Маска готується продати інвесторам акції, виходячи з оцінки капіталізації в $200 млрд.
Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. Водночас сам мільярдер заявив, що компанія не потребує додаткових коштів.
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SpaceX обговорює тендерну пропозицію — операцію, яка дозволяє співробітникам та інвесторам продавати акції, яка може розпочатися в червні, кажуть джерела агентства.
Ціна майбутньої тендерної пропозиції ще не визначена, але SpaceX розглядає можливість запропонувати акції по $108−110 за штуку, сказав один із співрозмовників.
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Умови ще не остаточні, і розмір тендерної пропозиції може змінитися залежно від зацікавленості як інсайдерських продавців, так і покупців.
Сам Ілон Маск написав, що компанії не потрібен додатковий капітал, ба більше, вона планує викуп акцій.
Таким чином ринкова капіталізація SpaceX вже знаходиться на одному рівні з деякими найбільшими світовими публічними компаніями. Останній тендер пів року тому пройшов при оцінці компанії в $180 млрд.
За матеріалами:
Forbes.ua
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