SpaceX Ілона Маска отримала контракт від Космічних сил США на супутниковий звʼязок Starshield — Finance.ua

SpaceX Ілона Маска отримала контракт від Космічних сил США на супутниковий звʼязок Starshield Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

SpaceX Ілона Маска отримала контракт від Космічних сил США на супутниковий звʼязок Starshield

Компанія SpaceX Ілона Маска підписала першу угоду із Космічними силами США на надання супутникового звʼязку військовим за допомогою системи Starshield.

Про це пише Bloomberg.

Starshield має підтримувати національну безпеку США за допомогою супутникового спостереження Землі та комунікацій через наскрізне шифрування та додаткові «криптографічні можливості».

Супутники Starshield доставлятимуться на низьку навколоземну орбіту за допомогою ракет-носіїв.

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Угода, яку сторони підписали 1 вересня, розрахована на рік. Максимальні контрактні витрати — $70 млн.

Як повідомив представник ВПС США Енн Стефанек, до 30 вересня SpaceX отримає близько $15 млн для фінансування 54 «партнерів місії» в армії, військово-морському флоті, ВПС та береговій охороні.

Нагадаємо, про створення компанією SpaceX підрозділу Starshield стало відомо у грудні 2022 року. Як заявляв Ілон Маск, Starshield буде заснована на базі системи супутникового звʼязку Starlink, поступаючись їй у масштабах. Передбачалося, що підрозділ перебуватиме під контролем американського уряду.

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«Starshield використовує технологію Starlink і запускає можливості для підтримки національної безпеки. У той час, як Starlink розроблений для споживчого та комерційного використання, Starshield призначений для використання державою», — заявляли в SpaceX.

Основна увага в проєкті Starshield приділяється трьом напрямкам:

Спостереження за Землею. Starshield запускає супутники з приладами зондування поверхні планети і доставляє оброблені зображення безпосередньо користувачеві.

Звʼязок. Starshield забезпечує гарантований глобальний звʼязок урядовим користувачам, які мають обладнання Starshield.

Розміщення корисного навантаження. Starshield будує супутникові платформи для підтримки найвибагливіших урядових місій з корисним навантаженням.

Перші супутники Starlink компанія SpaceX запустила у 2019 році. Зараз діє понад 4500 таких пристроїв на низькій навколоземній орбіті (до 550 км від поверхні Землі, водночас як інші супутники розташовані значно вище) — це приблизно половина від загальної кількості всіх активних супутників. Кожен апарат розрахований працювати протягом 3,5 років.

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