SpaceX запустила найдорожчий інтернет-тариф у історії — Finance.ua

SpaceX запустила найдорожчий інтернет-тариф у історії Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

SpaceX розпочала продаж свого новітнього сервісу, що дозволяє отримати широкосмуговий зв’язок Starlink з рекордною швидкістю до 10 Гбіт/с. Новий сервіс отримав назву Community Gateways.

Першою в око впадає його ціна — на додаток до авансового платежу в розмірі $1,25 млн компанія планує стягувати з бізнес-клієнтів $75 тисяч на місяць за 10 Гбіт/с.

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Новий сервіс в основному спрямований на інтернет-провайдерів, які активно шукають ефективні рішення для забезпечення високошвидкісного та широкосмугового доступу для віддалених територій.

«Завдяки Community Gateways супутники Starlink здатні забезпечувати швидкість, подібну до оптоволоконної, а місцеві провайдери зможуть розподіляти підключення до будинків, підприємств і органів влади, використовуючи оптоволокно останньої милі, фіксований бездротовий і мобільний бездротовий зв’язок», — говориться в заяві SpaceX.

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У вересні 2023 року SpaceX заявила, що створила свій перший громадський інтернет-шлюз Starlink для мешканців міста Уналаски, розташованого на острові поблизу Аляски. Місцевий інтернет-провайдер OptimERA тепер використовує супутниковий зв’язок цього шлюзу, підсилюючи широкосмуговий доступ для своїх абонентів.

«Наш перший громадський шлюз на віддаленому острові Уналаска, штат Аляска, здатний забезпечити 10 Гб/с симетричної висхідної та низхідної пропускної здатності, що достатньо для обслуговування тисяч нових клієнтів, при цьому час безвідмовної роботи становить понад 99%», -зазначає провайдер.

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