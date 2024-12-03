SpaceX домовляється про продаж акцій при оцінці в $350 млрд — Bloomberg — Finance.ua
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SpaceX домовляється про продаж акцій при оцінці в $350 млрд — Bloomberg

Фондовий ринок
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SpaceX домовляється про продаж акцій при оцінці в $350 млрд — Bloomberg
SpaceX домовляється про продаж акцій при оцінці в $350 млрд — Bloomberg
Компанія SpaceX Ілона Маска веде переговори щодо продажу інсайдерських акцій, що може збільшити вартість ракетно-супутникової компанії приблизно до $350 млрд.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела 3 грудня. Раніше компанія обмірковувала оцінку $255 млрд.
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Нова оцінка закріпить статус SpaceX як найдорожчого стартапу у світі. Востаннє SpaceX оцінювався приблизно в $210 млрд у пропозиції на початку цього року.
Так звана вторинна пропозиція, за допомогою якої співробітники та деякі ранні акціонери можуть продати акції, надає інвесторам закритої компанії SpaceX можливість генерувати ліквідність на тлі поглиблення звʼязків між Маском та обраним президентом Дональдом Трампом.
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За ринкової капіталізації близько $350 млрд SpaceX також могла б зрівнятися з деякими з найбільших у світі публічних компаній за рівнем капіталізації.
Поточні переговори зі SpaceX продовжуються, і деталі потенційної угоди можуть змінитися в залежності від інтересу з боку продавців та покупців, повідомили джерела.
За матеріалами:
Forbes.ua
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