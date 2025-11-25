Союзник «общипує» рф та завищує ціни на товари подвійного призначення, — FT Сьогодні 20:20

Союзник «общипує» рф та завищує ціни на товари подвійного призначення, — FT

Китайські експортери суттєво завищують ціни на товари подвійного призначення для російського військово-промислового комплексу, використовуючи залежність Кремля від їхніх поставок.

Про це повідомляє Financinal Тimes , посилаючись на доповідь Інституту нових економік Банку Фінляндії.

Згідно з доповіддю, ціни на експортні товари, що поставляються з Китаю до Росії і можуть мати військове застосування, зросли, в середньому, на 87% у період з 2021 по 2024 рік. Для порівняння, ціни на аналогічні товари, що постачаються в інші країни, зросли лише на 9%.

Дослідження підтверджує, що Росія змогла використовувати китайських постачальників для придбання важливих для російського ВПК товарів в обхід західних обмежень. Але ця лазівка обійшлася для них дуже дорого.

Автори дослідження зосередилися на торгівлі товарами, що входять до категорії «машини та механічні пристрої» — сюди відноситься значна кількість обладнання, важливого для розвитку військової промисловості.

Вони дійшли висновку, що санкції «обмежили технологічні можливості росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим».

Настільки дорожчим, що «країна-бензоколонка» у деяких випадках купувала менше товарів подвійного призначення за значно більші гроші. Наприклад, у період з 2021 по 2024 рік вартість імпорту китайських кулькових підшипників до Росії зросла на 76% у доларовому еквіваленті порівняно з 2021 роком. Але обсяг експорту за цей час знизився на 13%.

Дослідники також виявили, що ціни для російських імпортерів суттєво підвищила і Туреччина — на 25−55% порівняно з аналогічними експортними товарами.

«Дослідження показало, що вплив санкцій на ціни, схоже, посилюється. Можливо, через те що більш суворе дотримання санкцій дозволило експортерам вимагати від російських клієнтів вищі премії», — констатують у Financial Times.

Як зазначив у розмові з журналістами високопоставлений західний чиновник, відповідальний за санкції, «обдирання» китайськими компаніями російського ВПК є «досить хорошим результатом».

«Якщо підвищити ціну товару на 80%, то фактично можна майже вдвічі зменшити обсяг того, що вони можуть купити», — додав співрозмовник видання.

Зняття санкцій залишається критично важливою метою Кремля. В опублікованому варіанті мирного плану зазначається, що «питання зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися поетапно і в кожному конкретному випадку».

