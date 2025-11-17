Як довго рф ще може вести війну (думка економіста) Сьогодні 19:43

Як довго рф ще може вести війну (думка економіста)

Нині негативні тенденції у російській економіці зростають. Російська академія наук, Інститут народногосподарського прогнозування вказує, що в 17 із 24 ключових галузей за останній рік зафіксовано скорочення виробництва, а загальний стан економіки характеризується «поступовим наростанням кризових явищ».

Про те, чи втратила російська військова економіка свій імпульс, розповів економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман, пише obozrevatel. Ми вибрали основне.

Читайте також рф продає нафту з рекордними за останній час знижками

Як коментує Гетман, «це чудові новини, і загалом усе це відповідає дійсності. Чому російська економіка так довго трималася? Бо до війни вони готувалися десятиліттями. Завдяки високим цінам на нафту й газ їм вдалося накопичити значні резерви: близько 120 мільярдів доларів у Фонді національного добробуту та солідні золотовалютні запаси. Це дало їм змогу почуватися впевнено й вирішити, що у 2022 році вони можуть дозволити собі повномасштабну війну. Розраховували, мабуть, на кілька років. Але два роки минули, скоро вже чотири мине, фронт стоїть, ми тримаємось добре, і всі резерви, які вони збирали десятиліттями, починають закінчуватися».

Як він пояснив, що «Фонд національного добробуту — максимум на пів року. Із 120 мільярдів там залишилося близько 35 мільярдів операбельних активів. Така сама історія й із золотовалютними резервами. Дефіцит федерального бюджету вже перевищив 5 трильйонів рублів, а накопичені „подушки“ минулих років уже витрачено. Все це доводиться компенсувати або внутрішніми запозиченнями під високі відсотки, або скороченням програм, які зачіпають кожного росіянина: соціальні виплати, медицину, освіту тощо».

Читайте також рф уперше в історії продасть облігації в юанях

То ж він робить висновок: «Потенціал вичерпається. І коли ФНД впаде до нуля, почнеться ще цікавіше. Уже не буде чим стримувати курс рубля, який суттєво просяде, а росіяни відчують двозначну інфляцію, а не теперішні 7−8%. Тож усе рухається в правильному напрямку, а нам треба триматися, поки ворог не виснажиться».

Нагадаємо, росія вперше випустить внутрішні облігації в китайських юанях, намагаючись покрити рекордний бюджетний дефіцит, спричинений війною проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вже з 2 грудня Міністерство фінансів рф почне приймати пропозиції інвесторів щодо двох серій внутрішніх облігацій з фіксованим купоном у китайській валюті з терміном погашення від трьох до семи років та купонним періодом 182 дні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.