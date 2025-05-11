Соцмережа X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі за менш ніж рік — Finance.ua

Соцмережа X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі за менш ніж рік
З серпня 2024 року соцмережею X перестали користуватися 11 мільйонів європейських користувачів.
Про це пише Politico.
Закон Європейського Союзу про цифрові послуги змусив X, раніше відому як Twitter, розкрити дані щодо використання платформи у межах блоку.
Оприлюднений X звіт на 30 сторінок демонструє, що з кінця літа минулого року спостерігалося різке скорочення кількості європейських користувачів.
Де відтік був найбільшим
Загалом з серпня минулого року платформа втратила 11 мільйонів європейських користувачів.
Причому найбільший відтік користувачів спостерігався у таких країнах, як:
- Франція (2,7 мільйона);
- Польща (1,8 мільйона);
- Німеччина (1,3 мільйона).
Литва та Люксембург втратили по чверті своїх користувачів.
Як пише Politico, тепер платформа має близько 95 мільйонів користувачів у Європі, що менше, ніж приблизно 105 мільйонів, які були минулого року.
Інакше кажучи, компанія втратила 10,5% юзерів з ЄС за останні шість місяців.
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