Соцмережа X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі за менш ніж рік — Finance.ua
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Соцмережа X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі за менш ніж рік

Технології&Авто
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Соцмережа X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі за менш ніж рік
Соцмережа X втратила 11 мільйонів користувачів у Європі за менш ніж рік
З серпня 2024 року соцмережею X перестали користуватися 11 мільйонів європейських користувачів.
Про це пише Politico.
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Закон Європейського Союзу про цифрові послуги змусив X, раніше відому як Twitter, розкрити дані щодо використання платформи у межах блоку.
Оприлюднений X звіт на 30 сторінок демонструє, що з кінця літа минулого року спостерігалося різке скорочення кількості європейських користувачів.

Де відтік був найбільшим

Загалом з серпня минулого року платформа втратила 11 мільйонів європейських користувачів.
Причому найбільший відтік користувачів спостерігався у таких країнах, як:
  • Франція (2,7 мільйона);
  • Польща (1,8 мільйона);
  • Німеччина (1,3 мільйона).
Литва та Люксембург втратили по чверті своїх користувачів.
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Як пише Politico, тепер платформа має близько 95 мільйонів користувачів у Європі, що менше, ніж приблизно 105 мільйонів, які були минулого року.
Інакше кажучи, компанія втратила 10,5% юзерів з ЄС за останні шість місяців.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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