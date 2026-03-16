Соцмережа X погодилася змінити систему верифікації в Європі
Соцмережа X погодилася змінити механізм верифікації в Європейському Союзі після накладення штрафу у 120 млн євро.
Про це повідомляє Bloomberg.
Єврокомісія оцінює пропозиції компанії
«X подала пропозиції щодо виправлення ситуації стосовно своєї синьої галочки. Тепер ЄК оцінить запропоновані заходи», — зазначив речник Єврокомісії Томас Регніє, маючи на увазі систему, яка ідентифікує верифікованих користувачів у X.
Регніє не надав деталей того, як X планує налаштувати свою послугу під європейських користувачів. X також поки не коментувала майбутні зміни.
У грудні Єврокомісія оштрафувала X згідно із Законом про цифрові послуги (DSA), стверджуючи, що система надання синіх галочок — значків верифікації — платним користувачам вводила в оману. Як вважають в ЄК, рішення власника соцмережі Ілона Маска 2022 року зробити цю функцію платною вводило користувачів X в оману, оскільки вони помилково вважали, що всі акаунти з галочкою є надійними і перевіреними.
Інші можливі порушення X
Минулого року синя галочка була однією з причин, які призвели до першого в історії штрафу за порушення DSA. Інші ймовірні порушення включали відсутність прозорості у X щодо реклами та відмову надати незалежним аналітикам доступ до публічних даних платформи.
X запропонували до 12 березня подати пропозиції щодо вирішення проблеми з синьою галочкою, інакше на компанію будуть накладатися періодичні штрафи. Компанія, яка оскаржила штраф, повинна буде або сплатити його, або надати фінансову гарантію до 16 березня.
Читайте також
Рішення ЄС оштрафувати компанію Маска спровокувало трансатлантичну дипломатичну суперечку, наслідки якої досі відчуваються в Брюсселі. Члени адміністрації Трампа, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, звинуватили ЄС у цензурі та ввели візові заборони щодо колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона та активістів, які борються з дезінформацією. Уродженець Франції Бретон часто конфліктував із Маском щодо дотримання X вимог DSA.
Поділитися новиною
