Смартфони Samsung отримають функцію відкривання дверей одним дотиком — Finance.ua
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Смартфони Samsung отримають функцію відкривання дверей одним дотиком

Технології&Авто
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Смартфони Samsung отримають функцію відкривання дверей одним дотиком
Смартфони Samsung отримають функцію відкривання дверей одним дотиком, Фото: The Verge
Смартфони Samsung з наступного року зможуть розблоковувати розумні замки одним натисканням або й зовсім без натискань, просто через наближення за допомогою технології UWB. Натомість функція розблокування дотиком використовуватиме NFC.
Про це пише The Verge.
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Таким чином користувачі Samsung стануть нарівні з власниками iPhone, які вже мали можливість розблокувати розумні замки без жодних проблем.
Samsung підтримуватиме новий стандарт розумного замка Aliro та додасть його до цифрового домашнього ключа Wallet.
Відмикати замок можна навіть без підключення до Інтернету. Щобільше, користувачу навіть не доведеться розблоковувати телефон.
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Звичайно, розблокування через UWB в режимі hands-free працюватиме лише в тому випадку, якщо ваш телефон Samsung підтримує UWB, а таких смартфонів небагато (загалом лише складані моделі плюс моделі Ultra флагманської лінійки Galaxy S).
Можливо, тепер у більшій кількості смартфонів з’явиться підтримка UWB.
Стандарт Aliro розроблений Альянсом стандартів підключення, тією ж організацією, що стоїть за стандартом розумного будинку Matter.
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Як і над Matter, над Aliro працюють Apple, Google, Samsung, а також великі виробники замків і чипів.
Очікується, що перша специфікація стандарту буде опублікована наступного року, після чого пристрої Samsung почнуть його підтримувати.
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