Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото) — Finance.ua
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Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото)

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Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото)
Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото)
Компанія Samsung незабаром випустить новий бюджетний смартфон Galaxy A16. Завдяки виданню saminsider, ми вже знаємо детальні характеристики та ціни новинки.
Модель отримає дві версії: Galaxy A16 4G та Galaxy A16 5G. Пристрої будуть відрізнятись процесорами.
Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото)
У Європі Galaxy A16 5G працюватиме на чипі Exynos 1330. В інших регіонах смартфон повинен постачатись із процесором MediaTek Dimensity 6300. Щодо Galaxy A16 4G, то він отримає SoC MediaTek Helio G99.
Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото)
Решта специфікацій для обох варіантів ідентичні: 6,7-дюймовий FHD+ Super AMOLED-дисплей на 90 Гц, 50-мегапіксельна основна камера, NFC, а також акумулятор ємністю 5000 мА•год з 25 Вт заряджанням.
Обидві версії матимуть 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті з можливістю розширення за допомогою карт microSD.

Ціна

Очікується, що Samsung анонсує гаджет у грудні. Galaxy A16 4G коштуватиме €210, а Galaxy A16 5G — €240.
За матеріалами:
mezha.media
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