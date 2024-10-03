Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото) — Finance.ua

Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото) Сьогодні 22:20 — Фондовий ринок

Samsung готує до релізу Galaxy A16: ціни (фото)

Компанія Samsung незабаром випустить новий бюджетний смартфон Galaxy A16. Завдяки виданню saminsider, ми вже знаємо детальні характеристики та ціни новинки.

Модель отримає дві версії: Galaxy A16 4G та Galaxy A16 5G. Пристрої будуть відрізнятись процесорами.

У Європі Galaxy A16 5G працюватиме на чипі Exynos 1330. В інших регіонах смартфон повинен постачатись із процесором MediaTek Dimensity 6300. Щодо Galaxy A16 4G, то він отримає SoC MediaTek Helio G99.

Решта специфікацій для обох варіантів ідентичні: 6,7-дюймовий FHD+ Super AMOLED-дисплей на 90 Гц, 50-мегапіксельна основна камера, NFC, а також акумулятор ємністю 5000 мА•год з 25 Вт заряджанням.

Обидві версії матимуть 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті з можливістю розширення за допомогою карт microSD.

Ціна

Очікується, що Samsung анонсує гаджет у грудні. Galaxy A16 4G коштуватиме €210, а Galaxy A16 5G — €240.

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