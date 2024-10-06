TSMC і Samsung ведуть переговори з ОАЕ щодо створення великих заводів з виробництва чіпів — Finance.ua
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TSMC і Samsung ведуть переговори з ОАЕ щодо створення великих заводів з виробництва чіпів

Фондовий ринок
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TSMC і Samsung ведуть переговори з ОАЕ щодо створення великих заводів з виробництва чіпів
TSMC і Samsung ведуть переговори з ОАЕ щодо створення великих заводів з виробництва чіпів, Фото: Getty Images
Найбільший у світі виробник чипів, компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та південнокорейський техгігант Samsung Electronics ведуть перемовини з представниками влади ОАЕ щодо будівництва в країні «мегазаводів» із виробництва чипів.
Про це повідомляє CNBC.
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Як розповіли у виданні, топ-менеджери TSMC нещодавно відвідали країну Перської затоки, щоб обговорити плани будівництва заводських комплексів, які можна порівняти з деякими із найбільших об’єктів компанії на Тайвані.
Тим часом компанія Samsung Electronics, що базується в Південній Кореї, також розглядає можливість інвестування в будівництво потужностей з виробництва мікросхем в ОАЕ у найближчі роки.
Високопосадовці південнокорейської компанії нещодавно відвідали країну, щоб вивчити цю ідею.
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Утім, як зазначається, переговори обох компаній з офіційними особами Об’єднаних Арабських Еміратів все ще перебувають «на ранніх стадіях».
Варто зауважити, що TSMC і Samsung вже також провели обговорення з офіційними особами США, стурбованими можливими постачаннями передових чипів штучного інтелекту з заводів в ОАЕ до Китаю.
Згідно з повідомленням, ОАЕ нарощує зусилля та інвестиції в розвиток своєї вітчизняної технологічної галузі, намагаючись створити свою позицію як глобального центру передових технологій і штучного інтелекту.
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