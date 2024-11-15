Служба зайнятості провела аудит грантів за програмою «Власна справа»: скільки підлягають поверненню — Finance.ua

Служба зайнятості провела аудит грантів за програмою «Власна справа»: скільки підлягають поверненню Вчора 11:45 — Особисті фінанси

Служба зайнятості провела аудит грантів за програмою «Власна справа»: скільки підлягають поверненню

Державна служба зайнятості провела аудит 14,5 тис. виданих мікрогрантів, з яких за недотримання вимог договору підлягають поверненню менш як 1%.

Про це повідомила Державна служба зайнятості у коментарі Укрінформу.

«Кількість суб’єктів господарювання — отримувачів мікрогрантів, за якими відбувся моніторинг і контроль за виконанням умов договору про надання мікрогрантів, проведений після завершення шестимісячного строку ведення діяльності, наразі становить 14,5 тис. одиниць. Кількість рішень щодо повернення коштів у зв’язку із порушеннями умов договору становить менше 1%», — йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Найчастіше причинами порушень з боку отримувачів грантів є невиконання обов’язкової умови щодо створення робочих місць та працевлаштування на них працівників, а також використання коштів мікрогранту не за цільовим призначенням, яке було передбачено в бізнес-плані.

Моніторинг та контроль за виконанням умов договору мікрогранту здійснюють регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача мікрогранта. Такий контроль здійснюється протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов’язкової умови договору мікрогранту.

У разі невиконання обов’язкової умови договору мікрогранту про створення робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувач має повернути суму мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду.

«Програма „Власна справа“ розрахована на три роки, тобто підсумки трирічного періоду її роботи ми підбиватимемо вже у вересні-грудні наступного року. Але я вже можу сказати, що у цій програмі дуже високий показник ефективності. У нас дуже незначний відсоток грантів, по яких потрібно починати роботу щодо їхнього повернення. Майже всі виконують умови договорів», — прокоментувала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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