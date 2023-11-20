Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти рф через ядерне паливо — Finance.ua

Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти рф через ядерне паливо Сьогодні 10:45

Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти рф через ядерне паливо

Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає TARS

За його словами, нові санкції ЄС проти рф не мають розповсюджуватись на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним.

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Також представник партії «Прогресивна Словаччина» Томаш Валасек наголосив, що якби санкції стосувалися імпорту ядерного палива з рф, будь-який словацький уряд наклав би вето на пакет.

Нагадаємо, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти рф. У проєкті 12-го пакету санкцій проти росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб росія не могла обходити санкції, пов’язані з експортом нафти.

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Економічна Правда За матеріалами:

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