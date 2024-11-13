Словаччина уклала пробну угоду на імпорт газу з Азербайджану замість російського — Finance.ua

Словаччина уклала пробну угоду на імпорт газу з Азербайджану замість російського Вчора 20:40 — Енергетика

Головний покупець газу у Словаччині, компанія SPP, підписала короткостроковий пілотний контракт на закупівлю природного газу з Азербайджану та розглядає можливість довгострокової угоди, готуючись до потенційної зупинки російських поставок через Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Угода між москвою та Києвом щодо експорту російського газу через Україну до Європи закінчується наприкінці року, змушуючи SPP та інших покупців у Європейському Союзі шукати альтернативні джерела, зокрема в Азербайджані.

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росія заявила, що готова продовжити постачання газу через Україну попри війну, але Київ відмовився вести переговори з москвою щодо газу.

SPP зазначила, що диверсифікувала свої контракти на закупівлю газу з такими компаніями, як BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE, маючи доступ до обсягу, що покриває до 150% потреб її клієнтів, із можливістю подальшого збільшення запасів.

«Через високий ризик зупинки постачання газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів, щоб гарантувати безпечне постачання газу нашим клієнтам — від великих промислових споживачів до домогосподарств за будь-яких умов», — заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц.

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SPP також зазначила, що у разі зупинки поставок через Україну у неї є альтернативні маршрути для транзиту, включно з газопроводом з Німеччини через Чехію.

Також важливим буде південний маршрут через газопровід «Турецький потік» через Чорне море, яким може постачатися частина російського або азербайджанського газу.

Компанія додала, що, якщо транзит через Україну припиниться, їй доведеться вжити додаткових заходів для забезпечення безпеки поставок, але це призведе до зростання витрат.

«Якщо компанія втратить російські поставки і змушена буде закупити весь необхідний обсяг з іншого джерела та фізично транспортувати його до Словаччини, це обійдеться принаймні на 140 мільйонів євро дорожче», — повідомила SPP.

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