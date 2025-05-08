Скорочення: чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку — Finance.ua

Скорочення: чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Скорочення: чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку

Якщо в організації виробництва та праці відбулися зміни, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України, то трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

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Про це повідомили в Держпраці та роз’яснили, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку у разі скорочення штату.

При звільненні працівників у випадках змін в організації виробництва та праці має враховуватись переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

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Кому надається перевага

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватись вимог статті 42 КЗпП України, яка встановлює, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

В Держпраці також повідомили, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше 3 років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП України).

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Тому особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

Нагадаємо, забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт. Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Статтею 176 КЗпП не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Довідка Finance.ua:

Статтею 50 КЗпП передбачено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.

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