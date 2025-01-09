«Складна історія»: начальник ОВА розповів, чому держава не видобуває сіль на Закарпатті — Finance.ua

«Складна історія»: начальник ОВА розповів, чому держава не видобуває сіль на Закарпатті Сьогодні 17:27

«Складна історія»: начальник ОВА розповів, чому держава не видобуває сіль на Закарпатті

Держава стала заручницею приватного бізнесу на Закарпатті та так і не має власного видобутку солі, хоча поклади значні — все через суди за корпоративні права власників Тереблянського родовища.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Ця сіль справді би закрила потреби держави, її там багато, і вона хороша. Тобто із сіллю в Тереблі дійсно немає жодних проблем. Є проблеми із власниками, які пересварилися, поблокували роботу один одного і зараз застрягли в судах», — повідомив Білецький.

Як зазначив начальник ОВА, це прикра історія, в якій держава, яка через повномасштабне вторгнення Росії залишилася без власного солевидобутку, опинилася в заручниках приватного бізнесу.

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«Ця історія поставила в залежність всю державу — тому що своєї солі у нас так і нема, ми далі возимо її з Єгипту чи інших країн за 2 тисячі кілометрів. Ми не маємо нових робочих місць та податків, не маємо розвитку. А могли б», — акцентував Білецький.

Він також додав, що ОВА не може впливати на розвиток подій, бо йдеться про корпоративні права власників родовища.

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«Звісно, ми намагаємося їх якось примирити, щоб розблокувати роботу. Але там складна історія. Мусимо розуміти, що історія зайшла в іншу площину — судову. Але питання порушувати треба, тому що суспільний інтерес не повинен страждати через непорозуміння кількох людей», — зазначив Білецький.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у серпні 2023 року у Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині. За попередніми підрахунками, обсяги видобутку можуть сягати 45 т на добу з опцією збільшення до 200 т в разі розширення виробничих потужностей.

Укрінформ За матеріалами:

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