Місце для вашої реклами

Велика Британія затримуватиме танкери тіньового флоту рф у своїх водах

Енергетика
Збройні сили Великої Британії зможуть затримувати підсанкційні судна російського тіньового флоту
Збройні сили Великої Британії та правоохоронці зможуть перехоплювати та затримувати підсанкційні судна російського тіньового флоту, які проходять транзитом через британські води.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті уряду Великої Британії.
Зазначається, що цей крок закриє для підсанкційних суден важливі морські маршрути, зокрема протоку Ла-Манш. Це змусить операторів або обирати довші та дорожчі маршрути, або ризикувати бути затриманими британськими військами.
Також військові та правоохоронці протягом останніх тижнів проходили інтенсивну підготовку до різних сценаріїв, зокрема до висадки на судна, які не здаються, є озброєними або використовують високотехнологічні системи всеохопного спостереження, щоб уникнути затримання.

Кримінальні провадження проти власників суден

Після затримання судна можуть бути розпочаті кримінальні провадження проти власників, операторів і членів екіпажу за порушення санкційного законодавства Великої Британії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пояснив, що схвалив більш агресивні дії проти цих суден, оскільки очільник рф володимир путін, ймовірно, «потирає руки» від різкого зростання цін на нафту, викликане війною США та Ізраїлю проти Ірану.
«Ось чому ми ще наполегливіше переслідуємо його тіньовий флот, не лише забезпечуючи безпеку Британії, але й позбавляючи військову машину путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні. Він та його поплічники не повинні сумніватися, ми завжди будемо захищати наш суверенітет і підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», — підкреслив прем’єр-міністр Великої Британії.
За матеріалами:
Діло
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
