Скільки землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів: лідери у сплаті — Finance.ua

Скільки землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів: лідери у сплаті Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Скільки землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів: лідери у сплаті

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн за землю. Це майже на 15%, або на 2,75 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомила Державна податкова служба.

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За січень — червень 2025 року надходження склали 18,53 млрд гривень.

Лідери у сплаті податку:

Дніпропетровська — 3,78 млрд грн,

Київ — 3,16 млрд грн,

Одеська — 1,89 млрд грн,

Львівська — 1,47 млрд гривень.

Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення (державної реєстрації) права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Нагадаємо, з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні демонструє стрімке та рекордне зростання цін, навіть попри триваючу війну та економічну нестабільність. Що стоїть за цим стрімким зростанням і в яких регіонах гектар найдорожчий, а де ще залишаються порівняно доступні ділянки — розповіли фахівці.

Наприкінці квітня середня вартість одного гектара землі становила 86 655 гривень, що на понад 32 тисячі більше, ніж місяцем раніше. Це найвищий показник з початку року і вагомий сигнал для ринку, який перебуває у фазі трансформації.

Довідка Finance.ua:

Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.

Аналітики платформи Опендатабот зафіксували, що найдешевша земля продавалась у березні 2025-го — 54 632 гривні за гектар, а вже за місяць ціна зросла на майже 59%. І хоча на початку травня середній цінник дещо скоригувався — до 72 149 гривень, загальна динаміка залишається позитивною.

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