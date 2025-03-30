Скільки заробив президент та його сімʼя за минулий рік — Finance.ua

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Скільки заробив президент та його сімʼя за минулий рік

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Скільки заробив президент та його сімʼя за минулий рік
Скільки заробив президент та його сімʼя за минулий рік
Президент України оприлюднив декларацію за минулий рік. Доходи Зеленського та членів його сім’ї склали понад 15 млн грн.
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
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«Згідно з декларацією за минулий рік, доходи Глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення ОВДП — 8 млн 585 тис. 532 грн», — йдеться у повідомленні.
Доходи родини президента у 2024 році складалися із:
  • зарплати Зеленського як глави держави;
  • банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.
Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.
В ОП зауважили, збільшення доходів родини Зеленського порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів.
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Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2024 року значно не змінився.
Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів у родині Президента України минулого року не відбулося.
Нагадаємо, за даними дослідження Work.ua, у лютому 2025 року середня зарплата збільшилася до 23 500 грн (+500 грн до січня).
Заробітна плата в центральних державних органах України зросла. У лютому 2025 року середня виплата склала 51,4 тисячі гривень, хоча роком раніше цей показник був на рівні 44,4 тисячі гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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