Скільки заробляють лідери оптової торгівлі в Україні

Щоб потрапити до цьогорічного рейтингу компанія мала отримати щонайменше 43 млрд грн доходу. Торік цей поріг становив 38 млрд грн.
Які галузі домінують у рейтингу
Найбільше у десятці представлено паливний сектор — одразу три компанії. По дві компанії представляють тютюнову, фармацевтичну та металургійну галузі. Продовольчий сектор у рейтингу представлений лише однією компанією.
Лідером другий рік поспіль стала компанія «ДЛ Солюшн», яка займається оптовою торгівлею тютюновими виробами. Її дохід зріс на 30% і сягнув 114,07 млрд грн, а прибуток збільшився у 7,6 раза — до понад 811 млн грн.
На друге місце одразу піднявся новачок рейтингу — «Донпромтранс» із групи СКМ Ріната Ахметова. Після зміни основного виду діяльності компанія збільшила дохід у 9,5 раза — до 98,1 млрд грн, а прибуток зріс у 16 разів, до 1,43 млрд грн.
Третю позицію посіла «Окко-Експрес». Компанія наростила дохід на 14% — до 85,15 млрд грн, однак її прибуток скоротився майже на третину, до 428 млн грн.
Третій рік поспіль фармацевтична компанія БаДМ утримує 4 місце. Компанія, що належить до ФПГ БаДМ, змогла збільшити дохід на 6% — до 72,21 млрд грн, проте рік завершила зі збитками у 2,75 млрд грн. Для порівняння: у 2024 році компанія мала понад 4,56 млрд грн прибутку.
Ще одна фармкомпанія Оптіма-Фарм із приростом доходу у 2% опустилася з третьої позиції на п’яту. Торік компанія заробила 70,94 млрд грн доходу, а її прибуток скоротився більш ніж удвічі — до 1,67 млрд грн. Втім навіть попри це саме Оптіма-Фарм, яка входить до групи компаній родини Губських, стала найприбутковішою компанією десятки.