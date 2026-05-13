Скільки заробляють лідери оптової торгівлі в Україні Вчора 17:26

Доходи компаній

Сукупний дохід десяти найбільших компаній у сфері оптової торгівлі в Україні у 2025 році становив 697,27 млрд грн. Це на 23% більше, ніж роком раніше.

Такі дані наведені в Індексі Опендатаботу 2026

Щоб потрапити до цьогорічного рейтингу компанія мала отримати щонайменше 43 млрд грн доходу. Торік цей поріг становив 38 млрд грн.

Які галузі домінують у рейтингу

Найбільше у десятці представлено паливний сектор — одразу три компанії. По дві компанії представляють тютюнову, фармацевтичну та металургійну галузі. Продовольчий сектор у рейтингу представлений лише однією компанією.

Хто показав найбільший прибуток

Лідером другий рік поспіль стала компанія «ДЛ Солюшн», яка займається оптовою торгівлею тютюновими виробами. Її дохід зріс на 30% і сягнув 114,07 млрд грн, а прибуток збільшився у 7,6 раза — до понад 811 млн грн.

На друге місце одразу піднявся новачок рейтингу — «Донпромтранс» із групи СКМ Ріната Ахметова. Після зміни основного виду діяльності компанія збільшила дохід у 9,5 раза — до 98,1 млрд грн, а прибуток зріс у 16 разів, до 1,43 млрд грн.

Третю позицію посіла «Окко-Експрес». Компанія наростила дохід на 14% — до 85,15 млрд грн, однак її прибуток скоротився майже на третину, до 428 млн грн.

Третій рік поспіль фармацевтична компанія БаДМ утримує 4 місце. Компанія, що належить до ФПГ БаДМ, змогла збільшити дохід на 6% — до 72,21 млрд грн, проте рік завершила зі збитками у 2,75 млрд грн. Для порівняння: у 2024 році компанія мала понад 4,56 млрд грн прибутку.

Ще одна фармкомпанія Оптіма-Фарм із приростом доходу у 2% опустилася з третьої позиції на п’яту. Торік компанія заробила 70,94 млрд грн доходу, а її прибуток скоротився більш ніж удвічі — до 1,67 млрд грн. Втім навіть попри це саме Оптіма-Фарм, яка входить до групи компаній родини Губських, стала найприбутковішою компанією десятки.

Хто увійшов до десятки найбільших

До топ-10 найбільших оптових компаній України також увійшли:

«Філіп Морріс Україна» — 61,77 млрд грн доходу, а прибуток перевищив 611 млн грн;

«МХП» — дохід 57,75 млрд грн. Проте рік компанія завершила зі збитками у 1 млрд грн — проти 1,2 млрд грн прибутку у 2024;

«Петрол Партнер» (WOG) — дохід 51,46 млрд грн, прибуток 85 млн грн;

«Укрпалетсистем» (UPG) — дохід 43,2 млрд грн, прибуток 79 млн грн;

«Метінвест-СМЦ» — дохід 42,63 млрд грн, прибуток 349 млн грн.

Як бачимо, деякі компанії, попри зростання виторгу, зафіксували зниження прибутковості або збитки.

