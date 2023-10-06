Скільки заробляють керівники маркетингу в Україні — Finance.ua

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Скільки заробляють керівники маркетингу в Україні

Особисті фінанси
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Скільки заробляють керівники маркетингу в Україні
Скільки заробляють керівники маркетингу в Україні
Група IT-компаній Netpeak Group опублікувала результати зарплатного опитування керівників маркетингових відділів в Україні, яке проводилось у серпні-вересні 2023 року.
Про це пише Ain.ua.
Згідно з результатами дослідження, медіана зарплати директорів маркетингу становить $3200. При цьому медіана ЗП Head of Marketing — $3000, а СМО — $4000.

Портрет учасника

В опитуванні взяли участь 122 керівники маркетингу з продуктових, outsource та outstaff компаній. Крім цього, вдалося опитати 20 роботодавців та HR-спеціалістів щодо заробітних плат їхніх керівників відділу маркетингу.
Серед сфер діяльності найпоширенішими стали Digital (14%), FinTech and Banking (12%), Education/E-Learning (8%) та E-Commerce (8%).
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75% респондентів наразі проживають в Україні. 62% опитаних — чоловіки, а 38% - жінки.
59% опитаних отримують винагороду у доларах США, 31% - у гривнях, 9% - у євро, та ще 1% - в інших валютах.
Більшість опитаних керівників маркетингу віком від 30 до 34 років (43%).

Медіанні зарплати

Згідно з відповідями роботодавців, медіана становить $3250, що тільки на $50 чи на 1,5% відрізняється від значення, яке було вирахувано з відповідей керівників маркетингу.
Інфографіка: Netpeak Group
Інфографіка: Netpeak Group
Загалом вилка заробітних плат за відповідями керівників маркетингу становить від $1400 до $5000.
Було декілька фахівців із зарплатою від $7000 до $12 000, як і тих, хто отримує $1100 — $1400, — вони потрапили в 10% верхнього і нижнього значення вибірки, і тому статистично такі зарплати зустрічаються рідко.
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Окрім фіксованої заробітної плати, 54% керівників маркетингового відділу отримують місячні, квартальні та/або річні бонуси, опціони (12%) та дивіденди (5%).
Найвищі винагороди у тих, у кого до фіксованої частини з бонусами додаються опціони та дивіденди ($6000 за медіаною).
Інфографіка: Netpeak Group
Інфографіка: Netpeak Group
Винагорода жінок на медіані становить $3000, а чоловіків — $3500. Різниця 14% на користь чоловіків. Особливо помітно це у вибірці 10% найбільш високооплачуваних менеджерів. Там ця різниця сягає $1450 ($7450 та $6000 відповідно).
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У віковій категорії 30−34 роки спостерігається найбільша винагорода ($3500 за медіаною). Сюди ж можна додати категорію 35−39 років, яка незначно відрізняється у розмірі зарплати ($3350 за медіаною). Проте опитування показало, що керівники 40+ років заробляють все ж менше ніж їхні молодші колеги ($3250 за медіаною).
Інфографіка: Netpeak Group
Інфографіка: Netpeak Group

Залежності від досвіду, сфери тощо

Керівники маркетингу, які мають досвід 5+ років на позиції керівника отримують більшу винагороду ($4000 за медіаною) за своїх менш досвідчених колег (до 3 років: $2750, 3−5 років: $3724).
Інфографіка: Netpeak Group
Інфографіка: Netpeak Group
Найвищий рівень зарплат ($3700 за медіаною) спостерігається в стартапах, компаніях, які були створені менше ніж 3 роки тому.
Продуктові компанії платять своїм керівникам маркетингу в середньому на 30% більше ніж Outsource та Outstaff.
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Якщо ж говорити про сферу діяльності компанії, то тут абсолютним лідером став Blockchain ($10 000), який обігнав інші сфери у кілька разів, хоча таких компаній було тільки 2 у вибірці. У топ-3 високооплачуваних сфер також увійшли FinTech ($6000) та GameDev ($5000).
Інфографіка: Netpeak Group
Інфографіка: Netpeak Group
Керівники маркетингу, що працюють у компаніях розміром 200+ людей частіше отримують вищу компенсацію ($5250 за медіаною), ніж ті, хто працює у менших компаніях (до 80 людей: $3000, 81−200 людей: $3500).
Також помітною є тенденція зростання винагороди у розрізі кількості підлеглих. Так у керівників, які мають понад 30 підлеглих зарплата становить $7000 за медіаною у порівнянні з керівниками без підлеглих — $1780.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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